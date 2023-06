Las dos propuestas de clubes europeos que recibió Messi

Desde que el París Saint Germain confirmó la salida de Lionel Messi, un tema ganó el protagonismo en los medios de todo el planeta: cuál será la próxima camiseta que vestirá el argentino. Dentro de la lista de clubes hay tres pretendientes que ya son de público conocimiento: FC Barcelona en España, Inter de Miami en Estados Unidos y Al-Hilal en Arabia Saudita. Sin embargo, en las últimas horas dos nuevos candidatos surgieron en Europa para intentar contratar a la Pulga.

Según el diario As, el rosarino recibió dos novedosos ofrecimientos por parte de equipos que no estaban en el radar. Uno proveniente de la Premier League, aunque no trascendieron los nombres. Vale recordar que la prioridad principal de Lionel es seguir compitiendo en alguna de las principales ligas del continente para llegar de la mejor manera posible al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2024 con la selección argentina.

Mientras se espera la confirmación oficial de la aprobación por parte de La Liga para el plan de viabilidad económico que presentó el club catalán, necesario para la gestión de vuelta del histórico número 10, en las últimas horas se dieron a conocer unos mensajes que Jorge intercambió con el periodista Carlos Monfort, de Jijantes FC, el canal de streaming liderado por Gerard Romero, especialista en la información del Barcelona.

“Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado”, fue la primera declaración que hizo Monfort durante la transmisión en vivo en nombre del padre de Messi.

Fuente: Infobae