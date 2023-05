Gentili respondió a la diputada: “Fue un acierto no darles espacios en nuestra lista”

El Presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Rafael Gentili, salió al cruce de los dichos de la diputada Maite Alvado (Frente de Todos) y, en LA BRÚJULA 24 dejó entrever un trasfondo político detrás de los cuestionamientos de un reducido grupo de matriculados quienes pidieron la intervención del organismo en una asamblea, un aspecto que expuso a comienzos de semana la sección Bahía Indiscreta.

“No veo cuál es el machismo que ellos ven porque, en realidad, toda la catarata de denuncias y notas que fueron presentadas no solo por (Milagros) Prado Ferrer, sino también por el doctor (Gastón) Robayna, las respondimos por escrito. El Whatsapp que menciona Maite no lo hicimos desde el Colegio, sino que fue personal a nuestros amigos, quienes dieron una muestra contundente de apoyo”, sostuvo Gentili, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, sostuvo que “ayer hubo más de 200 personas que mostraron algo inédito, confiando no sólo en la actual conducción, sino también en lo que viene ocurriendo históricamente. Ni el denunciante fue a la Asamblea y me llama la atención que Alvado opine sin haber estado”.

“De ninguna manera hay dos balances. Hay uno certificado y otro que no fue certificado y desde lo numérico no difieren en ni un centavo. El tesorero explicó que había dos denominaciones para una misma cuenta con idéntico importe. Hubo un cambio de rótulo en el último tiempo y se designó en el balance que no está certificado de una manera y en el que está certificado de otra forma, pero el número es el mismo”, aclaró, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a la postura del CABB, indicó que “no somos cerrados, somos demasiado abiertos, nos gusta que la gente que venga no llegue con intenciones de participar de la política partidaria. Estas personas cada vez que se comunican lo hacen referenciándose con la diputada Maite Alvado. Es cierto que ayer estaba la senadora Moirano, pero no hacemos distinción con los matriculados”.

“En nuestro Consejo Directivo y en el Tribunal de Disciplina tenemos integrantes de distintos partidos políticos, del Frente de Todos y de la Izquierda. No hay ninguno de Juntos por el Cambio. Moirano dejó de participar en la vida institucional del CABB cuando ingresó a la política”, destacó,

Por último, Gentili exclamó que “trabajamos en proyectos de ley que hemos conversado con Nidia y con Marcelo Feliú y Maite nunca se acercó al Colegio para ese tipo de diálogos. Me extraña su accionar, cada vez que nos enviaron una nota se la contestamos. Pero los tiempos de las instituciones no son los de los individuos. Siempre los balances son transparentes y nunca una asamblea los modificó”.

“Hay elecciones de medio término en mayo del año próximo, creo que quizás venga por ese lado porque este mismo grupo exigió lugares en la lista. Está visto que no nos equivocamos al no darle un espacio. En el Consejo Directivo actualmente hay gente del Frente de Todos, no nos metemos en la política partidaria”, finalizó el Presidente del CABB.