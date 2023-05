“Hubo mensajes persecutorios y violentos por parte del Colegio”, dijo Maite Alvado

Maite Alvado, Diputada Provincial por la Sexta Sección del Frente de Todos, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa Bahía Hoy, emitido por La Brújula 24, respecto del conflicto de alta intensidad desatado en el microclima abogadil de la ciudad.

Tal como informó la sección Bahía Indiscreta, se debe a que hubo letrados cercanos a la legisladora kirchnerista que salieron con los tapones de punta a criticar la transparencia del Colegio de Abogados local, acusando a sus autoridades de “violentos y machistas”.

Al respecto, Alvado apuntó que “no creo que haya una guerra, al menos no de mi parte. Incluso no intervine en ningún momento, más allá de la desinformación que hubo. Hay un conflicto que lleva adelante un grupo de abogados jóvenes, que vienen solicitando en varias oportunidades, la vista de la documentación que se iba a votar en asamblea”.

Y agregó: “En reiteradas oportunidades estos matriculados se presentaron en el Colegio, de hecho a mí me pidieron una mano para ver si les facilitaba un contador. Obviamente, querían participar como cualquier abogado. El día miércoles 24, previo al feriado, aún el Colegio no tenía el balance. Es decir, ya no había días hábiles previos a la asamblea. El Colegio manifiesta que no estaba, por ende el derecho de acceso de información se ve un tanto vulnerado”.

“Por eso presentaron una cautelar, lo único que pedían es que se les permitiera estudiar esa documentación. No debía poner tan nervioso a nadie, pero evidentemente sucedió”, argumentó.

¿Piden la intervención?

“Creo que es una nota que fue presentada en el ColProBA, el Colegio Provincial, la sede central de todos los colegios, en la cual por lo que me comentaron piden que intervenga para mediar el conflicto. Porque obviamente hubo mensajes un tanto persecutorios de parte del Colegio, un poco violentos. Machistas en tanto y en cuanto había una abogada que pedía una información y fue escrachada masivamente por un WhatsApp. No debería incomodar a nadie solicitar documentación, porque la ley indica que debe ser pública”.

“Socios y socias de un club, por ejemplo, cuando llaman a una asamblea inmediatamente ponen a disposición los balances o las listas que quieren presentar. Los socios tienen que llegar con la información necesaria para poder votar. ¿Cómo no se va a pedir acá?. En un primer momento mostraron un balance que tiene discrepancias con un segundo balance que presentaron después”.

¿Se trata de una interna política?

“Me parece que estos abogados y abogadas intentaron ejercer su derecho, nada más, si el Colegio de Abogados tomó otra postura deberá hacerse cargo de eso”.