El presidente del Colegio de Abogados reclama que se reactive la Justicia

El Presidente Colegio de Abogados en Bahía Blanca, Rafael Gentili, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la compleja situación que atraviesan los letrados en el marco de la cuarentena para evitar que se propague la pandemia de coronavirus.

"La Justicia, en Bahía Blanca, está funcionando con muchas limitaciones porque hay cuestiones que aún no se pudieron sortear después de más de dos meses de parate. Lo que molesta es que están las condiciones dadas porque tenemos el expediente electrónico en la Provincia que nos permite trabajar", resaltó Gentili, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En ese mismo sentido, el letrado explicó que "actualmente, los organismos están trabajando con dotación disminuida y sin las condiciones mínimas necesarias. El inicio de causas se está llevando a cabo y la notificación de las mismas no funciona como uno quisiera. Esto no solo afecta a los abogados, sino también a la comunidad en general".

"Si no es un tema urgente, un aspecto alimentario o algo vinculado con la violencia familiar, no está permitido el inicio de causa. Esto afecta a los letrados que no pueden ejercer y a los vecinos que tampoco pueden hacer valer sus derechos. Los abogados formamos parte de la sociedad, no a todos nos va igual. Necesitamos trabajar para subsistir, no solo en Bahía Blanca", exclamó en otro segmento de la entrevista radial.

Y fue aún más allá: "Es una creencia antigua que los abogados tenemos un buen pasar que nos permite transitar un tiempo sin trabajar. Antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, solicitamos a la Corte bonaerense que arbitre medidas para que esto no sucediera. Por ejemplo, con el expediente electrónico. Siempre privilegiamos la salud, pero entendemos que la Justicia tiene un rol fundamental. Solo recibimos prórrogas y eso es lo más preocupante".

"La triste realidad es que te pueden llevar una pizza a la puerta de tu casa, pero el rol de la Justicia no tiene la posibilidad de remitir una demanda. El asueto está corriendo en líneas generales y eso causa trastorno enorme porque hay audiencias que se fijan con mucha antelación y si cuando llega el momento se suspenden, es complejo obtener una reprogramación. Estamos analizando, como ocurre en Córdoba, suprimir la feria judicial de julio. Hay cuestiones ligadas al poder judicial, una entidad gremial y una negociación que podría ser un gesto", sintetizó.

Por último, Gentili mencionó que "los buenos funcionarios trabajan por fuera de su horario y en Bahía Blanca la Justicia funciona razonablemente. Es difícil con una dotación reducida, cuando veníamos de recurso humano insuficiente. Es un cambio de paradigma porque también hay abogados que se oponen a herramientas y tecnologías que se vuelven imperiosas en cuanto a su uso. Espero que esta experiencia nos sirva para ir 100% al expediente digital. El papel ya quedó antiguo en estos tiempos que corren".