“No siento tanta necesidad de competir como pensé que tendría”

El bahiense Emanuel Ginóbili, exbasquetbolista, fue entrevistado en el programa “La mesa de los galanes”, en Uruguay, y compartió reflexiones sobre su carrera deportiva.

El reconocido jugador comenzó la entrevista confesando: “Fueron muchos años de diversas experiencias. Un día, luego del retiro, llegué al gimnasio, pero como no tenía ganas, me fui y me sentí un campeón de no tener la necesidad de entrenar”.

En cuanto al fútbol, Ginóbili reveló: “En mi infancia crecí siendo hincha de River y lo seguí durante mucho tiempo, pero cuando me fui a Italia desactivé mi parte futbolera”.

El exbasquetbolista también habló sobre su enfoque competitivo después de su retiro: “No siento tanta necesidad de competir como pensé que me iba a pasar tras retirarme. A mis hijos no los dejo ganar”. Además, agregó: “Mis hermanos llegaron a ser profesionales de básquet en Mar del Plata. A los 19 años me di cuenta de que ya no era inferior a ellos y que a la hora de medirme con ellos estaba cómodo”.

En relación a su trayectoria, destacó: “Llegué a los 21 años a la selección, algo imposible de imaginar. Hasta los 25 fui agregando cosas a mi juego para seguir mejorando. Tuve un camino paulatino que me hizo valorar cada club por el que pasé. No llegaron de golpe los lujos”.

El bahiense también analizó aspectos tácticos y estratégicos del juego: “El instinto es reconocer patrones y conductas. Al jugar, se trata de tomar la mejor decisión, sabiendo dónde están tus compañeros, además de desafiar al defensor”.

Además, Ginóbili recordó su etapa en San Antonio Spurs y los enfrentamientos contra Miami Heat: “Hay un poco de fortuna en el campeonato obtenido en 2014, ya que volvimos a jugar con el mismo equipo y estábamos todos sanos. Nos reconstruimos de un año para el otro. Pop fue una máquina de empujar”.

Con información de futbol.com.uy