Oficializan la suba del piso de Ganancias

El Gobierno Nacional dio un paso importante al aumentar el umbral del Impuesto a las Ganancias. A través del Decreto 267/2022 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía ha establecido que, a partir del período fiscal 2023, la remuneración y/o el salario bruto mensual deberá ser de al menos $506.230 para estar sujeto a este impuesto.

Esta medida beneficiará a cerca de 250.000 trabajadores, ya que aquellos por debajo de este umbral no tendrán retenciones fiscales. De estos beneficiarios, más de 112.000 se encuentran en la provincia de Buenos Aires, 31.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor de 40.000 se distribuyen entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

El artículo 2 del decreto, publicado recientemente, establece: “Para las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y solo para aquellos sujetos cuya remuneración y/o salario bruto no supere los $506.230 mensuales, deberán agregar a la deducción establecida en el apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de dicha ley un monto equivalente al resultado de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del artículo 30 mencionado, de manera que el importe final determine que la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a cero (0)”.

Además, se aclara que en los meses en que el salario bruto supere los $506.230 pero no exceda los $583.851, se aplicará una deducción especial incrementada por parte de los agentes de retención. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de establecer el monto deducible adicional correspondiente, según lo indica el texto con las modificaciones firmadas por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y el ministro de Economía, Sergio Massa.

En los considerandos, el Gobierno destaca que el aumento del piso de Ganancias tiene como objetivo “evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política salarial”.

Este incremento del piso se basa en la variación del RIPTE, el índice que mide la evolución de los salarios registrados, entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (último dato publicado), que fue del 25,29%. Es importante mencionar que el Poder Ejecutivo nacional tiene la facultad de aumentar el “piso”.

