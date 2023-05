Pazos Crocitto afirma que aunque cambie la carátula y no se trate de un femicidio, sigue siendo perpetua

El defensor oficial José Pazos Crocitto dio su punto de vista en relación a la estrategia que podría utilizar Jonathan Luna, el condenado por el femicidio de Micaela Ortega para evitar la prisión perpetua, al manifestar que se autopercibe mujer, incluso en el momento de haber asesinado a la menor.

“Quiero dejar en claro que no voy a opinar como defensor, sino en mi carácter de profesor de la UNS en Derecho Penal 2. La idea de identidad de género tiene 70 años, es un concepto introducido en una ley que busca ampliar derechos y visibilizar minorías. Cuando generamos estos arcos legislativos”, aseguró Pazos Crocitto, en LA BRÚJULA 24.

Luego, el abogado consideró que “la Ley, con esta apertura, intentó que la gente no tenga ningún tipo de bloqueo para hacer saber su nueva identidad de género. Estoy convencido de que este muchacho está encontrando una llave para estafar el sistema y es este último el que se lo está permitiendo”.

“La Ley no requiere de ningún tipo de estudio psicológico porque es inclusiva. Depende por qué artículo haya sido condenado, se podría o no revisar la condena. Aunque le quitaran la figura de femicidio, eso no impacta en la condena perpetua. Esta Ley es tan amplia que se debe aplicar según la génesis de la normativa”, esgrimió en otro segmento de su testimonio.

Por último, Pazos Crocitto teorizó que “hoy tenemos 44 millones de potenciales mujeres y es el Estado el que debería ponerle un freno al mal uso, por ejemplo para acceder anticipadamente a una jubilación. Si el homicidio fue por odio y cuenta con alevosía, no importa cómo se autopercibe. Ahí hay un modo de comisión que no tiene que ver con el sujeto”.