“Luna nos toma el pelo”, consideró la abogada de la familia de Micaela

Fernanda Petersen, abogada querellante en la causa por el femicidio de Micaela Ortega y que mandó a la cárcel a Jonathan Luna, analizó en los estudios de LA BRÚJULA 24 las posibles implicancias que tiene la decisión del condenado a perpetua de autopercibirse mujer para que baje la calificación y, por ende, la pena.

“La Fiscalía cuenta con pruebas psicológicas y psiquiátricas donde está acreditado que tiene odio hacia el género femenino. Los pabellones se crean ante solicitudes similares a estas. Lo que le planteaba a Mónica (mamá de Micaela) es que más allá de su percepción, no se notificó a la víctima, ella no tenía ningún tipo de información sobre esto”, afirmó Petersen, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, afirmó que “la modificación de una carátula sí debe ser notificada a nosotros, quizás no deban dar aviso sobre el cambio de DNI. La Ley de Identidad de Género viene a habilitar derechos, pero no prevé este tipo de cuestiones. En el marco de esas situaciones, hay que ver si se trata de una estrategia o algo realmente genuino”.

“A Luna, no le creo. En la pandemia tuvimos que hacer una presentación porque en una red social, estaba contactando a chicas. Y lo grave es que se le podría volver a entregar un teléfono. Lo que presentamos por escrito con Mónica es que se nos avise, aunque no corresponda procesalmente. A la tenencia de un celular nos vamos a oponer”, consideró en otro segmento de su testimonio radial.

Luego, recordó que “hemos pedido requisas en el penal de Sierra Chica donde decían que no se podía tener Internet. En un acta del servicio penitenciario hasta figuraba que había intercambiado un celular por un televisor. Hay que recordar que tenía una salida transitoria otorgada por el juez Chirino y no estaba notificado de un abuso sexual en Choele Choel”.

“Qué hacemos si plantea esto, más allá de que creo que el Tribunal es sensato, pero luego va a Casación y sale del ámbito de Bahía Blanca. La pregunta es, qué hacemos. Estamos frente a alguien que nos está tomando el pelo. La Ley es buena, pero debemos considerar cómo se perfecciona”, destacó, sobre el epílogo de la nota.

Por último, afirmó que “en el caso de Luna, por más que la perpetua esté garantizada por otros agravantes, puede haber otras causas en las que se puede aplicar este recurso. No es algo lineal, Luna tendrá que explicar por qué no planteó en su momento esta autopercepción. Sus modalidades no cambiaron, primero se hizo evangélico, luego lo sacaron y con un teléfono en la mano siguió captando nenas desde un penal”.