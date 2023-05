Lautaro Cerato se suma a Sarmiento de Junín: “Estoy cumpliendo un sueño”

Lautaro Cerato se despidió de Liniers de una manera muy emotiva. En su última participación en la cancha, Lautaro logró anotar un gol ante Sansinena. Además, el jugador destacó el apoyo de los hinchas que lo alentaron durante todo el partido y cantaron su nombre.

“La despedida fue algo hermoso, sobre todo por cómo se dio el partido, porque lo ganamos sobre la hora, porque pude hacer un gol, mi último gol en la cancha de línea, así que fue muy lindo, sobre todo porque la gente se hizo sentir, me adelantaron en todo momento, me cantaron mi nombre, la verdad fue algo muy lindo”, dijo el delantero en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Después de la despedida, Lautaro se mostró confiado y motivado ante la posibilidad de sumarse al plantel de Sarmiento de Junín. “Te sentís con confianza”, afirmó el jugador. El préstamo con opción de compra y cargo se extenderá por más de un año, finalizando en diciembre de 2024. “Es un préstamo con opción de compra y con cargo. Es un préstamo de más o menos un año y medio, un poquito más, porque es hasta diciembre de 2024. Es con cargo y hay tres opciones de compra. Dependiendo del tiempo es el precio de la opción de compra por el 60% de mi pase”, explicó Cerato.

Lautaro expresó su entusiasmo por este nuevo desafío, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta en la que se unirá al equipo. “No sé cuándo me sumo al plantel de Sarmiento. Todavía no me dieron la fecha, pero más o menos cuando se cierren todos bien los papeles, el contrato de extensión con Ineos porque tengo que extender mi contrato con Ineos por el préstamo y cuando esté todo el convenio préstamo hecho entre los clubes ahí iré, calculo que esta semana para jueves, viernes más o menos”, dijo el jugador.

Cerato afirmó que esta oportunidad cumple un sueño que ha tenido desde que era niño y que espera adaptarse pronto a la nueva categoría y ritmo de juego. “Sí, la verdad que sí, cumple un sueño llegando a primera. Creo que se cumple completamente cuando, a la hora de entrar a la cancha, de jugar un partido, primera. Pero bueno, ya estar en el plantel es algo hermoso, algo que busqué desde siempre, desde chiquito. Creo que todos soñamos con eso y, bueno, al fin llegó. Y mi objetivo es, en principio, adaptarme, tomarme mi tiempo de unos meses de adaptación, sé que es otra categoría, otro ritmo. Y mi objetivo primero es adaptarme y después empezar de a poco a estar cada vez más cerca del equipo, e intentar meterme entre los convocados, pero a largo plazo”, cerró Lautaro.