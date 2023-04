Excombatiente le regaló un chaleco y ella lo ubicó 41 años después de la guerra

Por Augusto Meyer / Redacción de La Brújula 24

Mayo de 1982. Con 20 años, Eduardo Aguirre llegó en grave estado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La tropa inglesa y el frío, sus enemigos, habían quedado en las islas. Estuvo varios días en un “pozo” en Puerto Argentino. El diagnóstico era “principio de gangrena por pie de trinchera”.

Aguirre, este cordobés de Villa Huidobro de actuales 62 años, arribó a la ciudad chubutense en helicóptero junto con otros soldados. Camino al hospital sufrió viendo a padres y madres preguntando por sus hijos. Eran días de profunda angustia en la antesala de la rendición.

Todos los excombatientes hallaron en el hospital más que atención médica. La contención les permitió sobrellevar el horror vivido. Cuando se iba de alta, pasados 40 días de internación, Eduardo regaló dos Rosarios y un chaleco; éste último lo recibió Gladys Godoy, una estudiante de Enfermería de 20 años.

Godoy, de actuales 60 años, guardó el chaleco y no habló de lo que vivió hasta que en 2022, alentada por su hermana Alcira y un sobrino nieto de sólo 5 años amante de la “causa Malvinas”, se decidió a buscar al soldado que le hizo aquel obsequio.

Ahí surgió Germán Stoessel, protagonista de la búsqueda al publicar en Facebook: “Eduardo, la enfermera que te atendió y cuidó en junio de 1982, te está buscando”. Incluyó una foto de Gladys con el chaleco y detalló: “Tiene escrito en azul la dedicatoria ‘para Gladys con cariño, Eduardo. 22/6/1982’. En color negro, el número 157”.

Pasadas pocas horas de la publicación de Stoessel, Gladys y Eduardo hablaron por videollamada.

“Una historia triste y linda a la vez”

Tras la experiencia en Comodoro, Gladys regresó a Caleta Olivia, su lugar en el mundo donde tuvo dos hijos. “Es una historia triste y linda a la vez. Me shockeó atender a esos chicos con cara de niño sin saber nada de ellos”, dijo a La Brújula 24.

“Eduardo no sabía cómo agradecer. Le dije que yo lo hice con cariño, como si fuese ese hermano que tenía en aprestos para ir a la guerra y del que no tenía información porque no existían los teléfonos celulares ni las redes sociales”, comentó.

Hace algún tiempo, Gladys le entregó el chaleco a su hermana Alcira, docente de inicial y un eslabón muy importante en este proceso, para que use esa prenda de vestir con un fin pedagógico. En 2022, Gladys decidió pararse de otra manera para superar el trauma. El “motor” del cambio fue un entusiasta de la “causa Malvinas”: Agustín, su sobrino nieto de 5 años (nieto de Alcira), llevó el chaleco a un acto del Jardín de Infantes Nº 20 de Caleta Olivia. Allí se encontró con un veterano de guerra.

“Esa inocencia y amor con la que el nene se refiere de Malvinas me llevó a querer hablar y decidirme a buscar a Eduardo. El problema era que hay muchos ‘Eduardos’ excombatientes y yo lo único que quería era saber si estaba bien”, explicó.

Alcira destacó la valentía de su hermana. “Se soltó y contó; nos da orgullo. Y Agustín está ansioso de conocer a Eduardo y llevarlo a su sala ‘Coco Caracol’ para que lo conozcan sus compañeros”, indicó.

Para Gladys, que Aguirre la reconozca la emociona hasta las lágrimas. “Me impactó que diga ‘fuiste vos’ (la enfermera a la que le regaló el chaleco en agradecimiento a la atención que recibió). Lo veo tan bien, con una hermosa familia…”, señaló.

Eduardo asegura que en aquel momento sintió la “necesidad” de entregar algo (“podría haber sido un paquete de galletitas”) pero que nunca imaginó que el gesto tuviera tanta repercusión. “La despedida fue con todos, no sólo Gladys, pero la que más se destacó conmigo fue ella”, señaló.

Aguirre rehízo su vida. Se casó y tuvo hijas que son la luz de sus ojos. “Venía de viaje de Río Cuarto y un excombatiente de Villa María me dijo que me buscaban y el motivo. Le dije a una de mis hijas que yo le había dejado un chaleco a una enfermera…chaleco que sigue siendo suyo. Todavía no caigo y a ella le debe pasar lo mismo”, expresó.

Aguirre viajará a Comodoro con su familia. Necesita abrazar a Gladys. También a un soldado que estuvo con él en trinchera y del que recién tuvo noticias el año pasado.

La madre de Gladys y Alcira, de actuales 89 años, sigue orgullosa el resultado de la búsqueda desde Tinogasta (Catamarca).

El significado del 2 de Abril en sus vidas

Eduardo no volvió a Malvinas. No quiere hacerlo. En 41 años jamás participó de un acto conmemorativo. “Van mi mujer con mis hijas. La única vez que fui a un acto escolar me puse muy mal”, afirmó.

En tanto para Gladys, la fecha que marcó el inicio de la guerra tiene un doble significado. “Un 2 de abril nací pero, después de la guerra, no celebré más mi cumpleaños. Viajo a Comodoro, donde creo que estoy cerca de esos soldados con cara de niño que atendí”, culminó.

“Te amamos con la vida entera”

A pedido de La Brújula 24, el texto que sigue fue escrito por las hijas de Eduardo Aguirre sin que él lo sepa.

“Papi: sos todo para nosotras, como padre y héroe. Amor y cariño es lo que nos sobra de tu parte; caricias y abrazos nos desbordan y esa es la parte más linda del día. En este momento tan lindo e importante de tu vida, cómo así de inolvidable, reluciendo el papel de héroe de Malvinas, estamos contentas y llenas de orgullo de sólo saber que ‘ese Eduardo’ que buscaban eras vos. Es pura emoción y alegría que seas nuestro papá y nos hagas parte de una historia tan linda como la del ‘chaleco’. De nuestra parte siempre tendrás el apoyo en lo que sea que decidas hacer. Te amamos con la vida entera, un millón de gracias, Cami, Vicki y Caro”.