La dueña de una pescadería se atrincheró y dice que no la sacarán del Mercado

Gladys, comerciante del Mercado Municipal, se encadenó esta mañana a una silla en la puerta de su negocio, empezando además una huelga de hambre para reclamar por las condiciones de traslado de todos los trabajadores del mencionado lugar.

En contacto con el móvil de La Brújula 24, la mujer dueña de una pescadería, explicó “hoy no solo me encadeno, estoy haciendo huelga de hambre, no ingiero alimentos. Soy diabética y no me estoy poniendo tampoco insulina”.

“No tengo nada, si me sacan de mi trabajo se acabó, ¿qué hago con 58 mil pesos?. A mí me dan la mínima, sin trabajo no me voy a quedar. No nos mandaron intimación, nada. Son mentirosos, de todo lo que dijeron nada es verdad. Lo que estamos acá es porque no conseguimos local para ir”, consideró con indignación.

En otro tramo de la nota, la puestera contó que “hoy me llegó para hacer un análisis de sangre y me sale 5 mil pesos, tengo que pagar la mitad de los remedios que tomo, ¿con 58 mil pesos qué hago?

“Me voy a quedar hasta lo último. Yo para irme no les pido nada, solo quiero trabajar y ganarme lo mío dignamente como lo hice toda la vida. No les pido subsidio ni nada, solo trabajar. Porque el Intendente hizo un negociado yo no me voy a ir, que digan que esto se derrumba es mentira. Si no me dan trabajo a mí de acá no me sacan”, expuso.

Y agregó: “Yo ya estoy jugada, de hecho hasta me despedí de mis hijos y de mi marido”.