Estafas con terrenos: damnificados llevaron un petitorio al Municipio

La presunta comisión de estafas con la venta de terrenos de Villa Ressia, en maniobras que le atribuyen a Débora Antonella Vallejo, titular de un corralón de Villa Soldati que cerró, sigue levantando polvareda.

Este lunes, un grupo de damnificados fue al Municipio y entregó un petitorio. La nota fue dirigida al intendente Héctor Gay y al área de Catastro de la comuna, dijo a la redacción de La Brújula 24 Dora Budareto, una de las denunciantes.

“Que nos llamen y nos digan, si había denuncias, por qué no tomaron cartas en el asunto”, indicó Budareto y agregó: “A los que aún no fueron a declarar les pedimos que no tengan miedo y vayan”.

El martes pasado la propia Budareto le dirigió un mensaje a Vallejo en La Brújula Televisión. “Si vos realmente no tenés nada que ver, lo bueno sería que devuelvas la plata que te quedaste. Esto no va a quedar así”.