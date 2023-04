Causa Vialidad: apelaron la fiscalía y la defensa de Cristina Kirchner

La Fiscalía y la defensa de Cristina Kirchner apelaron el fallo del Tribunal Oral Federal 2 por el caso de la obra pública. La Fiscalía pidió que se agrave la condena de la ex presidenta por asociación ilícita, mientras que la defensa solicitó que se revoque la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Ambas presentaciones deben ser analizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

Según puso saber Infobae, la defensa argumentó que la condena no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino que se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. En tanto la Fiscalía argumentó que las circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita.

En diciembre pasado, el Tribunal condenó a Cristina Kirchner junto con el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. Fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Se analizaron las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Para el tribunal, hubo corrupción y se dio el delito de asociación ilícita, aunque hubo una disidencia. Giménez Uriburu y Gorini entendieron que en el caso no se dio el delito de asociación ilícita, Basso votó por condenar por ese delito. En su apelación, la Fiscalía pidió que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita y que Báez, López y Periotti también lo sean, y que se revoquen las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro.