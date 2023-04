Ley de Alquileres: se demoran los cambios y crece la incertidumbre

A más de una semana del anuncio de posibles cambios y hasta la suspensión de la Ley de Alquileres, predominan la incertidumbre y dudas sobre la implementación del nuevo esquema.

Hasta hoy las cámaras sectoriales no recibieron ninguna notificación al respecto y sugieren que los contratos entre propietarios e inquilinos se sigan haciendo hasta nuevo aviso por el plazo de 3 años y ajustes anuales según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Fuentes del Gobierno sostienen que se estaría trabajando en un esquema en busca de generar la mejor opción para que el escenario se normalice. Pero expertos indicaron que estas señales no son claras y que en los últimos días la oferta bajó. Algunos propietarios no quieren publicar sus inmuebles hasta no saber bien sobre cómo se reglamentarán los contratos.

Qué cambios se estudian

Respecto de los cambios, una posibilidad que se analiza en despachos oficiales es que los acuerdos que se establezcan por los próximos 180 días (si es que se suspende la actual normativa) se pacten a dos años y con ajustes semestrales, como era hasta antes de la ley sancionada en 2020. Pero no se descarta que sean cuatrimestrales, para acompañar la inflación.

Desde el Ministerio de Economía informaron que un equipo de especialistas trabaja en la posibilidad de agregar beneficios fiscales para los propietarios con el objetivo de que suba la oferta de propiedades disponibles para el arrendamiento.

Fuente: Infobae