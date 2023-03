La columna de la Ubfal: Fede Bal vuelve a la TV y su ex lo demanda

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, luego de que Masterchef comience a acomodarse a la finalización de Gran Hermano con un rating claramente inferior a lo que venía midiendo, pese a que aún sigue siendo lo más visto del día.

“Fue noticia durante el verano por los chats que descubrió su ex, Sofía Aldrey, en los que se vieron involucradas varias mujeres conocidas. Se supo que Fede Bal llamó al doctor Fernando Burlando para que Estefi Berardi no demande a su ex, pero mientras se desarrollan las mediaciones entre la comunicadora y Sofía; ella decidió demandar a Fede y a Beradi por daños y perjuicios. Todo muy complicado. En el interín, Bal partió hace Europa en un largo viaje, para grabar varios capítulos de su Resto del Mundo que volverá a la pantalla de eltrece este domingo a las 23 en su nueva temporada. Los primeros viajes de la temporada serán a Republica Checa, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Japón. Durante esta temporada, en la que el programa cumple su aniversario número 20, se sortearán viajes entre los televidentes para que los ganadores puedan recorrer diferentes países junto a Fede”.

“Lo que se hereda no se hurta. A sus 18 años, India. hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil eligió seguir la profesión de su mamá y ya había debutado el año pasado en las pasarelas. Pero India también toca la guitarra y canta y esa herencia paterna también forma parte de sus talentos. Así debutó el año pasado en el Festival Warmichella. Ahora habrá que ver a futuro cuál de las profesiones ganan para esta joven que tiene todas las posibilidades de elegir. India nació en Miami, adonde vivían sus padres y tiene un hermano mayor, Bautista, pero tras la separación de sus padres volvieron a Argentina y hoy también disfruta de la familia ensamblada de su padre con Julieta Prandi”.