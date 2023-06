Estefi Berardi renunció a LAM, tras haber abandonado el programa en vivo

Estefi Berardi no quiso hablar de la demanda que le haría a Sofía Aldrey y a su compañera Yanina Latorre y, para no enfrentar a la panelista, decidió abandonar en vivo el piso de LAM (América TV). Más tarde, la bailarina renunció al ciclo conducido por Ángel de Brito.

“No hice nada todavía”, había dicho la joven antes de retirarse del estudio. “(El abogado Martín) Leguizamón no me deja hablar del tema”, se excusó la panelista para no tener que dar explicaciones sobre la demanda que hará por la viralización de unos chats un poco fuertes que ella había tenido con Fede Bal, el ex de Aldrey.

“La demanda a Sofía y a mí”, dijo Latorre. Ahí Nazarena Vélez quiso saber por qué se iba. “Y porque no me puedo defender”, le respondió Berardi.

Mientras el conductor y las angelitas observaban la escena de Estefi: ella fue hasta un baño con el mate y su teléfono, Yanina lanzó: “Esto me da vergüenza”. “¿Cómo le va a hacer una demanda a su compañera?”, se preguntó Marixa Balli.

“Esto comienza por una demanda que le hace Estefi a Sofía Aldrey, porque dice que los chats son falsos”, explicó Ángel. “Hoy Elba Marcovecchio me dijo que para qué demanda si los chats son falsos. Está muy mal asesorada”, dijo enojada la rubia.

“Vos no te podés presentar a la Justicia denunciando sobre algo falso. Me da vergüenza, chicos. Esto es un show patético y se escapó como una rata para no dar la cara. Es triste”, disparó Yanina. “Me impresiona que se retire así de esa manera, uno se tiene que hacer cargo, y mirar de frente ‘sí, estoy haciendo una demanda'”, opinó Marixa.

Al finalizar el programa, el conductor subió a sus historias de Instagram una foto con Berardi despidiéndola: “Hasta la próxima, lo mejor en tus nuevos proyectos”. Si bien ya se sabía que la panelista iba a dejar LAM, su salida estaba pautada para el mes que viene.

