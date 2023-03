MotoGP: Bagnaia es el primer ganador del año en Portimao

Pecco Bagnaia es el gran vencedor del primer Gran Premio del 2023 al hacer pleno, adjudicándose las dos victorias, la de la carrera dominical (25 puntos) y la de la Sprint del sábado (12). El italiano pudo multiplicar sus ganancias en Portimão con la acción, involuntaria y desafortunada, de Marc Márquez, que en la tercera vuelta embistió a Jorge Martín y a Miguel Oliveira, dos de los rivales que tenían mejor ritmo.

En la salida hubo sustos y tensión elevada, como en la Sprint del sábado. Marc Márquez, con la pole, arrancó mal y perdió la ventaja, ante el empuje de Oliveira y Martín, que tomaron el mando. El portugués se deshizo del madrileño para empezar a comandar. Marc tenía un susto mayúsculo al perder el equilibrio, tocarse con Martín y casi descabalgar de su montura, pero pudo salvar la caída y mantenerse cuarto, detrás de Bagnaia.

La salvó allí, pero no en la tercera vuelta. Después de que Bagnaia asumiese el liderato ante Martín y Oliveira, el piloto de Repsol Honda se aceleró más de la cuenta para recuperar posiciones. Llegó muy pasado a la curva 3, se tocó con Martín, se fue recto y embistió a Oliveira, que acabó dolorido por el suelo.

Adiós a la carrera de Márquez, que se retiraba cojeando ligeramente, y silbado e insultado por el público local por haber derribado al piloto portugués. El catalán pedía perdón con las manos a la grada cuando iba a disculparse al garaje del RNF con Oliveira. También arruinó la carrera de Martín, que cayó hasta más allá del 10.º puesto.

A heroic ride from @BradBinder_33! 👏



Still suffering with an injury and he's into 4th from 14th! 🚀#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7Wm2QKHTVd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023

Bagnaia aprovechaba el percance para largarse en el liderato, seguido por Viñales, Miller y Bezzecchi.

Tras el nerviosismo de las primeras vueltas -con similar agitación y tensión a la Sprint-, la carrera se estabilizó con Bagnaia abriendo la ruta seguido de Viñales, pegado, a 1 décima, y un variopinto abanico de rivales, a más de 1,4 segundos: Bezzecchi era tercero, Àlex Márquez cuarto, Miller, quinto, Binder, Zarco, Marini, Aleix (9.º) y Quartararo.

Proving that Aprilia CAN fight! 💪



After keeping Bagnaia well under pressure, Viñales brings home P2! 🥈#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/EWhoUCTYiT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023

Las distancias se fueron ampliando con el paso de las vueltas. Bagnaia cogía un hueco de 8 décimas sobre Viñales (v. 15/25), y a su vez el de Roses se alejaba de los perseguidores, el trío Bezzecchi-Àlex Márquez-Miller, a más de 3 segundos del campeón.

El campeón no aflojó con su Ducati, llegó a distanciarse a 1,2 segundos de Viñales, y pudo asegurar su primer triunfo del año, victoria doble de 37 puntos con los 12 de la Sprint del sábado.

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira.



Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV — B24 (@B24PT) March 26, 2023

Las migajas del podio se las repartieron Viñales, que logra su cuarto podio con Aprilia, y Bezzecchi, que se alejó de sus perseguidores Zarco, Àlex Márquez, quinto, Binder y Miller, sin que le amenazasen el tercer puesto.

Cuatro Ducati en el top 5, para prolongar la hegemonía de la máquina de Borgo Panigale. Y el campeón que empieza intratable.

Fuente: LB24 / La Vanguardia.