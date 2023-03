Spot de campaña: Burlando no le pedirá disculpas a la familia de Cabezas

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense, Fernando Burlando, dijo que no quiere “provocar” pero que no se disculparía con la familia del fotoperiodista José Luis Cabezas porque “no hizo nada malo”.

En las últimas horas se conoció que uno de los asesinos de Cabezas, José Luis Auge, aparece en el spot de campaña de Burlando con el que se lanzó esta semana como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su abogado defensor fue precisamente Burlando.

“¿Disculparme?, no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video”, dijo la mañana de este sábado en declaraciones a radio Diez cuando fue consultado si iba a pedir disculpas a la familia del fotoperiodista asesinado.

Si bien reconoció que tenía que “evaluar” el video porque -según contó- “todavía” no lo pudo ver, Burlando dijo que “no tenemos que cancelar a Auge” porque “no está bueno cancelar a la gente”.

“No soy dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podían estar gente vinculada a la causa Cabezas”, dijo el abogado y añadió: “No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video”. En diálogo con el programa “Una bueba razón”, que conduce Leandro Fernández Suñer por La Brújula 24, la hermana del fotógrafo asesinado tildó a Burlando de “mentiroso y psicótico”.

En tanto, se justificó diciendo que no “evaluó con quién se sacó fotos” en su visita a Los Hornos, donde se filmó el video.

“Se trata de un video casero. A partir de mi idea de hacer política, armamos un grupo que hizo el video. Yo llegué a Los Hornos. Y lo que nos pasa cada vez que aparezco en un lugar, es que genera cierta curiosidad en la gente. Entonces, había 500 personas alrededor mío. Si me preguntás si evalué quién se sacó una foto conmigo, te digo que no”, explicó.

