Periodista recordó la valiente pregunta que le hizo a Videla sobre los desaparecidos

José Ignacio López, periodista que en 1979 trabajaba en la agencia Noticias Argentinas, recordó en LA BRÚJULA 24 aquella mañana de diciembre en la Casa Rosada cuando en una conferencia de prensa le preguntó al dictador Jorge Rafael Videla por los desaparecidos y éste le respondió: “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”.

“Me valí del Ángelus de Juan Pablo II del último domingo de octubre, donde había hecho una clarísima referencia a Argentina y los derechos humanos. Como Videla hacía ostentación de su condición de católico, yo hice lo mismo. Él tuvo una primera respuesta referida a que cuando el Papa habla lo hace para el mundo y que exponía la doctrina social de la Iglesia”, mencionó López, quien se encuentra trabajando en un documental que saldrá a la luz antes de fin de año.

Y prosiguió con la crónica de aquella jornada: “Cuando terminó, dijo que no sabía si estaba respondida la pregunta. Me colgué al micrófono antes de que se lo entregara a otra persona. Insistí en la requisitoria y fue ahí donde dijo semejante atrocidad. Cuando se planteaba el por qué no se utilizaba la ley te contestaban que no se podía por el Papa o las Naciones Unidas”.

“Era una conferencia de prensa en la que Videla estaba vestido de civil en la que se ponía en marcha una nueva etapa. Esto no me trajo consecuencias, salvo que algunos funcionarios eran de la Armada y se me acercaron para recriminar por qué pregunté eso. Los diarios del día siguiente, si bien se consignó el tema sin hacer referencia a la pregunta puntual, los títulos estaban referidos a las respuestas de orden político”, consideró, en el programa “Bahía Hoy”.

Por último, recordó que “la televisión, cuando se exhibió al aire, no incluyó mi pregunta y su contestación. Felipe Pigna encontró en Canal 7 en los años 90 la grabación de esa conferencia de prensa porque tenía pensado hacer un programa. Cuando Alfonsín me llamó en 1983 para ser su vocero, función que me enorgullece y cumplí durante seis años, nadie hizo mención a que yo era el periodista de aquella pregunta”.