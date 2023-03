La emoción de Donato de Santis tras probar el plato de un participante de MasterChef

Antonio López tiene 20 años, es de la localidad salteña de La Merced y emocionó hasta las lágrimas a Donato de Santis con su historia de vida y el plato que hizo para ingresar a MasterChef Argentina. El joven se sumó al reality con el fin de enorgullecer a su mamá y a su pueblo, y conmovió a todo el país.

Antonio estudia enfermería profesional en el instituto de la Cruz Roja, y empezó a cocinar de chico con sus abuelos. “Ellos me enseñaron a seguir este camino porque siembre había algo para hacer en la mesa. Quiero entrar a MasterChef porque es mi sueño. Siempre vi el programa y siempre quise estar ahí. Estoy a un pasito de conseguirlo y practico mucho, estudio mucho para estar en las cocinas. Quiero que el jurado pueda conocer mis sabores, mi tierra, mis emplatados. Ojalá pueda sorprenderlos”, declaró Antonio en su Salta natal.

Ya ante el jurado que conforman Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Antonio fue aún más contundente: “Cuando se abrieron las convocatorias fue el día más feliz de mi vida, desde 2015 espero esta oportunidad”.

El salteño preparó una tradicional humita salada con vegetales salteados en salsa dulce y picante de miel, queso de cabra y ají cayena. “Es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia está un poco asustada, pero me apoyaron en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño”, expresó. El jurado se emocionó y lloró al finalizar la degustación. Le dieron el sí con el fin de que avance a la próxima etapa de MasterChef. El programa es conducido en este ciclo por Wanda Nara.

El salteño también se largó a llorar por las palabras que le brindó el jurado, y la emoción se completó cuando volvió tras bambalinas y vio que Wanda Nara lo estaba esperando con una videollamada de su familia, ya que ellos no pudieron viajar desde Salta para acompañarlo en la audición. “Todo lo que quiero hacer acá es para hacer sentir orgullosa a mi mamá y representar bien a mi pueblo. Ahora a darle para adelante y seguir”, declaró Antonio entre lágrimas.

Fuente: mitelefé