Le arrojaron bombas molotov en la casa: “Yo no me meto con nadie”

Rocío Miranda es una vecina del barrio Villa Moresino que fue víctima de un cobarde ataque en su casa de calle Santa Fe al 2900.

Tal como informó La Brújula 24, esta mañana le arrojaron varias bombas molotov en la ventana del frente de su vivienda. Y horas antes, habían tiroteado la estructura –luego se comprobó que fue con aire comprimido-.

En contacto con el móvil de la emisora, la mujer contó que “a las 6 escuché la explosión, quedó todo quemado. Yo no sé ni lo que pasa, estaba durmiendo y vivo sola. Todavía no tengo ni la menor idea de quién pudo haber sido”.

En esa misma línea, la damnificada refirió que “no me meto con nadie, soy vendedora ambulante y trato con la gente todo el día. Anoche también me tiraron 4 tiros y ahora esto. Se pensaron que no estaba en mi casa”.

“Yo sé que son dos chicos los que andan rondando en moto. En algún refugio de por acá deben estar porque se fueron corriendo”, aseveró.

Respecto de las causas y el posible vínculo con su marido preso, Miranda sostuvo que “hace años de eso, pero no creo que sea por ahí. Él está en Villa Floresta”.

“Es la primera vez que me pasa algo así. Yo soy de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y no tengo familiares acá. Más que algún conocido de la iglesia, después no tengo a nadie”, aseveró con indignación.