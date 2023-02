The Best: Lionel Messi fue elegido como el mejor del mundo

Lionel Messi se presentó una vez más en la gala de The Best, esta vez para ganar el premio que entrega la FIFA al mejor jugador del mundo por lo que demostró el año pasado. Y el ejemplo más claro es la tan anhelada consagración de la Pulga en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

“Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu en representación de ellos. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento al grupo por todo lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, haber conseguido mi sueño después de tanto pelearlo, buscar e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y pocos lo pueden conseguir. Yo por suerte lo pude obtener”, dijo al recibir el premio por segunda vez en su carrera.

La jornada fue una celebración para Argentina, pues también fue premiado Lionel Scoloni como el mejor entrenador y Dibu Martínez como mejor arquero.

“Por último quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido ese momento tan hermoso que va a quedar de por vida en el recuerdo. Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando y vayan a dormir ya”, declaró el rosarino.

Messi -también formó parte del 11 ideal de la FIFA- compitió en la terna con dos franceses: Kylian Mbappé, su compañero del PSG, y Karim Benzema, el delantero del Real Madrid que venía de ganar el Balón de Oro, que no es el mismo premio, sino que se trata del que entrega la revista francesa France Football, que ya coronó a Leo en siete oportunidades.

Messi consiguió su segundo The Best, tras haberlo ganado en 2019, cuando compartió terna con Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk. En aquella oportunidad se había consagrado campeón de La Liga de España con Barcelona y en total de la temporada había marcado 51 goles en 50 partidos disputados. El premio, que se entrega desde 2016, fue ganado también por Cristiano (2016 y 2017), Luka Modric (2018) y Robert Lewandowski (2020 y 2021).

La mejor hinchada del mundo

El premio a la mejor hinchada fue para los fanáticos argentinos, que coparon los estadios en el Mundial de Qatar y alentaron sin parar al seleccionado de Scaloni. La estatuilla fue recibida por el Tula, histórico simpatizante que presenció 13 mundiales.

“Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios: el Dibu (mejor arquero), Scaloni (mejor entrenador) y Messi (aún no lo habían anunciado como mejor jugador). Como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo de todo el mundo. En Alemania 1974 comencé y desde entonces estuve en todos los Mundiales, Copas América… he recorrido el mundo. La satisfacción no tiene precio. Es emocionante”, comenzó el discurso del Tula.

“Hice el primer proyecto para terminar con la violencia. Estoy contento y emocionado. Estuve en todos lados, soy pobre pero he viajado por todo el mundo. Quisiera mandarles un saludo a todos los hinchas del mundo, la pasión del fútbol es impresionante. Soy un hincha más argentino que representa a los miles que alentamos a nuestra querida Selección, y a los millones que festejamos el triunfo. Argentina estaba un poco triste y ustedes muchachos (por Dibu Martínez, Messi y Scaloni) le devolvieron la alegría inmensa al pueblo. Estoy muy emocionado y no sé que hablar”, cerró su discruso a pur cántico con el bombo y el clásico ”vamo’ vamo’, Argentina…”.

A los 82 años, su presencia en Medio Oriente fue un récord, ya que se convirtió en un símbolo de los mundiales. Apareció por primera vez en Alemania 1974 con ese mítico bombo que le regaló Juan Domingo Perón en el 71 que ahora está repleto de calcomanías de distintas partes del planeta. Tula anda en su silla de ruedas, con su bastón y el instrumento de percusión que lo hizo popular en varias latitudes del mundo. Durante su estadía por el Mundial, nunca estuvo solo. Yuri, un amigo ruso que conoció en el Mundial del 2018, lo secunda en muchas oportunidades. Es más, algún fanático argentino siempre lo asistió o lo acompañó hasta su hospedaje.

