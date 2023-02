Fórmula 1: “Checo” Pérez y Red Bull al tope en el final de las pruebas de pretemporada

El piloto de Red Bull Racing, Sergio Pérez, marcó el tiempo más rápido de las Pruebas de Pretemporada 2023 de la Fórmula 1 bajo los reflectores en el Circuito Internacional de Baréin, después de que Charles Leclerc encabezara la sesión de la mañana.

El tiempo de referencia de la mañana de Leclerc de 1m31.024s se estableció con neumáticos C4 y se mantuvo hasta que se encendieron las luces sobre la pista, cuando las temperaturas disminuyeron y los pilotos instalaron compuestos C4 y C5 para sus tandas cortas. Fue, entonces, cuando Pérez llegó a la cima con una vuelta de 1m30.305s montado en C4s, una vuelta que fue más rápida que el tiempo de la pole del Gran Premio de Baréin del año pasado, mientras que Leclerc cayó al cuarto lugar.

Lewis Hamilton alentado por las señales de mejora de su Mercedes W14 también aprovechó el momento para tomar la P2 en la sesión de la tarde, con neumáticos C5 -los más blandos-.

