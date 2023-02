Di María le dio la clasificación a Juventus con una actuación memorable

Ángel Di María se lució con una actuación histórica, justo cuando su club más lo necesitaba, con tres goles para depositar a Juventus en los octavos de final de la Europa League. Apenas iban cinco minutos del partido ante Nantes, cuando el equipo italiano se puso en ventaja con un golazo del rosarino, que seguramente estará entre los mejores del año. Tomó la pelota como venía desde el vértice derecho del área, y de primera estampó un zurdazo notable, lejos del alcance del arquero Alban Lafont.

No fue la única intervención decisiva de Di María ni mucho menos: a los 20, amplió la cuenta de penal, luego de una jugada en la que buscó de taco el arco, y la pelota fue frenada con la mano por Nicolas Pallois, que vio la tarjeta roja por esa acción. El rosarino, de 35 años, no dudó desde los once metros y cruzó el remate para un 2-0 parcial que, en el global, era el 3-1 para la Vecchia Signora, luego del empate 1-1 en la ida en Turín.

A los 78 minutos, y luego de la confirmación del VAR que validó el ingreso de la pelota, Fideo Di María marcó de cabeza su primer hat-trick con Juventus y cerró el 3-0 definitivo. El triunfo en la Europa League le da aire al equipo de Turín. que marcha séptimo en la Serie A, a 30 del líder Napoli, luego de la quita de 15 puntos por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y justificado en “fraudes contables en traspasos de futbolistas con el objetivo de registrar en sus cuentas plusvalías artificiales”.

El encuentro se disputó en el Stade de la Beaujoire y fue el partido de vuelta luego del empate 1-1 de la semana pasada. En Juventus estuvieron en el banco de suplentes Leandro Paredes, que ingresó precisamente por Di María a los 80 minutos, mientras que Matías Soulé y Enzo Barrenechea quedaron sin acción. Nantes, como quedó dicho, jugó con diez desde los 16 minutos por la expulsión de Pallois, por acción de último recurso.

El equipo italiano avanzó a los octavos de final, y se medirá ante uno de los primeros de la etapa de grupo, rival que se conocerá tras un sorteo.

Fuente: La Nación