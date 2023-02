La columna de la Ubfal: Canal 9 renueva sus tardes desde marzo

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que Gran Hermano volviera a sacar grandes diferencias en cuanto a las mediciones de audiencia, con un rating que superó los 23 puntos.

“Desde el próximo mes de marzo Canal 9 cambiará su tarde y renovará su grilla con nuevas propuestas de programación. En esta línea habrá dos programas que quedarán sin pantalla, uno es Flechazo, el talk show de citas que conduce Darío Lopilato y el otro El show del problema que después de tener al frente durante varias temporadas a Nico Magaldi, quedó en manos de Claribel Medina. Podemos anticipar en exclusiva cómo quedará la nueva tarde. Después del Noticiero del Mediodía, quedará de 14 a 16 Maju Lozano con su magazine, Todas las Tardes, con este cambio de horario confirmado. De 16 a 17.30 se emitirá Médico de familia, un magazine de salud que conducirá el afamado cardiólogo Jorge Tartaglione con un equipo en el piso, notas, novedades e invitados. Y de 17.30 a 19 estará debutando, como anticipamos, el nuevo ciclo producido por Kuarzo para la conducción de Jimena Monteverde, que se llamará Escuela de cocina, con toda la chispa de la cocinera al frente de un espacio divertido con recetas culinarias, alegría e invitados. Una programación renovada con actualidad, salud y cocina, para competir”.

“Sencillamente, y como mujer adulta que es (como ella misma lo sostiene) Claudia Albertario explicó la verdad sobre su relación con Federico Bal y los chats que la involucran. Claudia, separada después de 12 años y dos hijos de su marido, Jerónimo Valdivia aclaró que ambos estaban solos emocionalmente. La actriz, que vive en Miami y estuvo grabando en Argentina The Challenge para Telefe, eligió contar su verdad. También reconoció que existió una situación entre dos adultos que se conocen mucho y agregó que quiso hablar por respeto a su familia y antes que se sigan difundiendo detalles que no serían ciertos”.

“Marcos se encuentra entre los ocho participantes que quedan dentro de la Casa de Gran Hermano y desde el afuera tiene fandoms que lo apoyan y también desde su grupo familiar, su hermana es quien alienta a sus seguidores y ahora mostró su cuarto en su hogar de Salta y promovió un concurso a su favor. Valentina es quien alienta a su hermano, uno de los jugadores (si no el más) querido del reality quien en este martes compitió por la prueba del líder y no pudo superarla. Quedó Julieta como la líder de la semana. Marcos es callado y reservado y por estas horas surgió la versión de que habría hecho un supuesto pacto con su novia de tres años y medio para no develar la relación mientras él estuviera en el juego”.