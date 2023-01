El padre de Lucio convocó a movilizarse el día del veredicto en La Pampa

El padre de Lucio Dupuy, el nene asesinado a golpes en 2021, convocó este lunes a una concentración en los tribunales de La Pampa para pedir justicia por su hijo. Cristian Dupuy invitó a la sociedad a una movilización para el próximo jueves 2 de febrero, día en que se conocerá el veredicto contra la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez.

A través de sus redes sociales, el padre del nene asesinado llamó a una concentración para que el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa “escuche bien fuerte el pedido de Justicia”.

“Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes.. ese día, va a ser el día que lo tengo que dejar ir… Ese día comienza el duelo”, escribió Cristian.

El jueves, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié determinará si son o no culpables y, por disposición del código procesal de La Pampa, se hará una audiencia de cesura: esto es que determinarán ese día si son o no culpables y, en caso de serlo, en otra audiencia impondrán la pena. No obstante, por el delito imputado por la Fiscalía, en caso de culpabilidad, la única pena prevista es la de prisión perpetua.

Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Fuente: Diario Popular