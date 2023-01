Obligó a su hijo de 7 años a manejar por dos kilómetros en la ruta

“Fueron nada, solo dos kilómetros”, dijo en una entrevista Matías Vanegas, el papá que obligó a conducir a su hijo de siete años en la ruta Ezeiza – Cañuelas un transporte de carga. El hombre, asumió su responsabilidad tras la difusión del video, y criticó que las imágenes se viralizaron ahora a pesar de que el video fue grabado hace seis meses.

Tras darse a conocer el video, el padre habló en una entrevista televisiva y comentó cómo se le ocurrió darle el volante a su hijo: “En el momento vi al nene que se estaba durmiendo y le dije que no se duerma, que me haga compañía. Entonces se me ocurrió hacerlo manejar, pero no es que lo dejé solo”.

El hecho sucedió, según el padre, hace seis meses por la tarde en los alrededores del municipio bonaerense de Cañuelas. El responsable del menor tenía Licencia Nacional de Conducir radicada en La Matanza, por lo que la suspensión del uso de la misma fue tomada en conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo dependiente del Ministerio de Transporte- y la cartera de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

⚠️❌ Suspendido por hacer manejar a su hijo menor de edad y filmarlo en la autopista Ezeiza-Cañuelas. Al tratarse de un conductor profesional, también fue suspendida su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional.



🔗: https://t.co/oxhPthAtzn pic.twitter.com/UdFcVWQ2xb — Seguridad Vial (@InfoSegVial) January 11, 2023

El hombre indicó que lo ayudaba con el control del vehículo. “Lo dejaba unos segundos solo y lo volvía a agarrar. Fueron nada, solo dos kilómetros”, sostuvo Vanegas en diálogo con Telefe.

Más tarde, si bien se responsabilizó por su decisión y la calificó como una “imprudencia”, agregó que “en ese momento no pasaba nadie en la ruta 205″ y añadió: “Estábamos prácticamente solos. Ahí observé esa situación de que no venía nadie y con esa curiosidad de niño le dije eso”.

Por último cuestionó que el video haya comenzado a circular en las redes pese a no ser reciente. “El video lo filmé yo. Le dije ‘uh mirá estás manejando’ y que le iba a sacar una foto y lo filmé, pero nunca lo subí a las redes porque sabía lo que iba a pasar”.

“Lo tenía en mi celular. Se lo pasé a mí suegra y mí cuñada se lo sacó. Y cuando ella se sintió acorralada, por los problemas que estamos transitando lo expuso públicamente para arruinarnos la vida y para que me quede sin trabajo”, acusó el hombre.

Fuente: La Nación