Andújar y Luciano Benavides ganan la etapa y Al Attiyah aprovecha los abandonos

Este viernes se llevó a cabo la Etapa 6 del Rally Dakar 2023, que tuvo participación de los argentinos y se destacó el desempeño de Luciano Benavides, que quedó primero en motos y noveno en la tabla acumulada; su hermano Kevin terminó quinto y está tercero en la general. Además, Manuel Andújar también ganó en la categoría quads y se encuentra cuarto.

Benavides, a bordo de su moto del Husqvarna Factory Racing, consiguió este viernes la primera victoria de su historial en el Rally Dakar. El salteño de 27 años empleó un tiempo de 3:14:19 para recorrer los 358 kilómetros cronometrados del nuevo circuito, que finalmente tuvo como punto de llegada la capital Riyadh.

La organización de la carrera redujo la distancia en 100 kilómetros (560 en total) y fijó un nuevo destino debido a las inundaciones en Al Duwadimi, que impidieron el acceso al vivac para recibir a la caravana de corredores. El argentino ventajó por 56 segundos a su compañero de escudería y líder de la clasificación general, el estadounidense Skyler Howes, quien fue segundo por delante del australiano Toby Price (+02:20), del Red Bull KTM Factory Racing.

Esta victoria le permitió ascender del décimo al noveno lugar de la tabla general de la categoría, a 24:23 de Howes. Su hermano Kevin -tercero en la general- finalizó quinto en el segmento de hoy con una diferencia de 02:41, por debajo del español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB, +02:29).

El campeón 2021 le dio a Argentina la segunda victoria consecutiva en la categoría quads del Rally Dakar, al vencer este viernes en la sexta etapa de la prueba que unió la ciudad de Ha’il con la capital Riyadh luego de un cambio decidido por razones climáticas.

A quick sample of the highlights of Stage 6 – which turned out to be a truly dramatic special over 357km of ultra-sandy terrain to the southeast of Ha’il. 🏍 🚚 🚗 See the full highlights here: https://t.co/HeU9S6mYQQ #Dakar2023 pic.twitter.com/mmtEeqkCtq

El lobense postergó al defensor del título y líder de la clasificación general, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag’on), quien cruzó la meta en el segundo puesto con una diferencia de 04:17.

El mendocino Francisco Moreno Flores (Dragon), ganador del quinto segmento del rally, finalizó hoy en el tercer puesto (+07:26), por delante del cordobés de licencia estadounidense Pablo Copetti (+10:39) y del eslovaco Juraj Varga (+24:03).

En la clasificación general de los cuatriciclos, Giroud se mantiene al frente por amplio margen (+42:57) sobre Moreno Flores, sucedido luego por Copetti y Andújar con más de una hora de distancia en relación a la punta.

🎥 First footage of the two @audisport cars which crashed in the same place. @s_peterhansel and Édouard Boulanger had to abandon while @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are still trying to fix their car. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/14VwkwUsue