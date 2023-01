Alerta verano: se multiplican las denuncias por terrenos con pastos altos

Con el verano, los lotes y descampados que se encuentran en las afueras de la ciudad se convierten en un foco de riesgo por la presencia de pastos altos. Estos terrenos baldíos no cuentan con el mantenimiento necesario y no solo propician la aparición de especies animales impropias del casco urbano, sino que también pueden generar incendios.

El titular de la Subsecretaría de Mantenimiento del municipio, Daniel Carbone, explicó en el programa “Bahía Hoy” que se emite por LA BRÚJULA 24 que “cuando ingresa una denuncia, lo primero que hacemos es constatar su veracidad. Luego, se localiza a través de las partidas al dueño y se lo intima a que lo ponga en condiciones, cortando el pasto”.

“Tanto a través de la página del municipio y las actuaciones de oficio que hacemos mediante las delegaciones, nos contactamos con ese vecino. Se hacen entre dos o hasta tres intimaciones, tratamos siempre de consensuar y si vemos que no existe voluntad, se labra un acta que se remite al Tribunal de Faltas, se lo cita y si sigue sin mostrar intenciones de poner el lote en condiciones, se interviene con el corte de la maleza y se le cargan los gastos a su partida, al igual que se establece una sanción”, reveló Carbone.

Por último, aclaró que “hay que tener en cuenta que estamos ingresando a un espacio privado, con todo lo que ello conlleva, por eso el trámite no es automático. Cada situación se evalúa de forma particular, tomamos recaudos para no generar inconvenientes secundarios. Estamos haciendo docencia”.