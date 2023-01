Gran Hermano conmocionó con Coti: “Su única ilusión es volver”

La periodista Laura Ubfal abordó en La Brújula 24 los temas salientes del espectáculo.

“Gran Hermano” con altísimo rating, conmocionó con Coti

La polémica en las redes se multiplicó y la jugadora recién salida de la Casa de “Gran Hermano” convocó a la audiencia en un debate que hizo un alto rating de 20.8 puntos en este lunes para Telefe.

Coti se mantuvo en su postura y su única ilusión es poder volver al juego que ya no es una posibilidad real.

La joven correntina de 20 años reconoció que se pudo haber equivocado en sus fuertes estrategias y cómo cuesta ver la realidad desde dentro de la Casa. También habló de su amor por Alexis “Cone” y sostuvo que seguirán siendo pareja en el afuera mientras se emocionaba al verlo llorar.

Coti también afirmó que para ella Marcos ganará esta emisión de “Gran Hermano” y fue dura con él.

Del Moro: Quien gana la competencia?

Coti: Apuesto por Marcos, porque por lo que vengo viendo la gente apoya a la gente que no hace nada.#GranHermano #GH2023 #Gh22 🔥👁️🔥 pic.twitter.com/nsd0cOTjDb — PoggiBoy 💋 (@_3Gramos) January 3, 2023

Agustina, ex de Facundo Pieres: otra mujer a la que no le dan las fechas

Al igual que en el caso de Cami Homs, quien sigue sosteniendo que la relación de su ex, Rodrigo de Paul y Tini, comenzó cuando estaba por nacer su hijo Bautista; a Agustina Wernicke, ex de Facundo Pieres, no le dan las fechas en el inicio de la relación del polista y Zaira Nara.

Esta rubia espléndida es Agustina Wernicke, madre de Renata y Zenon (en esta nota estaba embarazada de 7 meses de la nena y el nene nació en pandemia), casada por Civil en mayo del 2014 y por Iglesia con Facundo Pieres, con quien vivía en Miami cuando se conoció con Zaira.

Pieres y su ex blanquearon la separación en abril de este año y Zaira lo hizo en septiembre pasado, pero la historia entre la conductora y el polista se habría iniciado en marzo del 2022 cuando ella viajó a Miami con amigas. Por eso, Agustina sostiene que las fechas no le cierran. Hoy Zaira y Facundo Pieres están juntos en Punta del Este. Ella ya estaría conociendo a la familia y habrá que ver cómo sigue esta historia de amor.

Entre botineras: Eliana Guercio defendió a Cami Homs

Debutó en esta mañana junto a Nico Magaldi en América y entre otros temas Daniel Ambrosino trajo el del episodio de que vivió Cami Homs en Punta del Este, silbada por algunos y arengada por otros con el tema de Rodrigo de Paul y Tini y Eliana Guercio no se privó de opinar, de botinera a ex botinera y salió en defensa de la madre de Francesca y Bautista.

Bastante bien se está portando. Bastante educada estuvo hasta acá”, dijo Guercio sobre Camila y agregó “siempre que la fueron a buscar a hablar del ex usó las mejores palabras para hablar del padre de sus hijos”.

Cuando llegó el momento de opinar si el tema le había facilitado instalarse en el medio, Guercio volvió a defenderla y a decir que “no está consiguiendo trabajo por el escándalo….ella es una chica monísima, hermosa”, sin embargo hay miles de chicas hermosas que jamás tendrán la oportunidad de tener la prensa que tiene Homs y por la cual la tomó una agencia como Multitalent, que no sólo la quiere en eventos, sino que busca para ella un rol de conductora y ya la promocionó como cocinera en Cuccinare.

Eliana se peleó con el panel de otro programa de América, LAM y habrá que ver si ahora que trabaja en la emisora llegará la paz con Angel de Brito y su equipo.

