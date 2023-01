Monte, Pehuen y Sierra: cómo comenzó la temporada de verano

Enorme expectativa despierta esta temporada estival en los diferentes puntos turísticos que se encuentra en el radio de 100 kilómetros de Bahía Blanca. Con sus características y particularidades, trabajaron fuerte durante el año para apostar todos los cartuchos en estos meses de vacaciones, donde los visitantes invierten su dinero para un merecido descanso.

La Brújula 24 realizó un detallado relevamiento con las autoridades municipales de las tres localidades que concitan la atención de los vecinos: Monte Hermoso, Pehuen Có y Sierra de la Ventana se ilusionan, analizando las primeras estadísticas parciales del movimiento que ya está en pleno desarrollo.

Franco Gentili secretario de Turismo de Monte Hermoso

“En Monte arrancamos muy bien, recibimos de muy buena forma el 2023, con ocupación plena, un fin de semana colmado y un show de fuegos artificiales fantástico. Tenemos buen movimiento, pronostican buenas temperaturas. Cambió la forma de hacer turismo, con las nuevas tecnologías, estancias más cortas y viajes para pasar el día más habituales”.

“Estamos en un 90% de ocupación y creemos que el fin de semana se va a completar el 10% que falta. El verano pasado fue récord absoluto por la necesidad de la gente de salir a tomar vacaciones, relajarse y disfrutar, era el primer año de la salida de una pandemia. Tuvimos los eventos durante 2022 clásicos de un año normal, la demanda fue más esparcida en los fines de semana largos y nos permite prever este verano. Hay más certezas y menos incertidumbre”.

“La hotelería está trabajando muy bien, es muy difícil conseguir alojamiento para un fin de semana, sí hay casas y departamentos disponibles, siempre recordando que si se trata de un particular hay que asesorarse para no ser víctima de una estafa. Aún a los que se les fue la mano con el aumento por la inflación hoy no pudieron alquilar, pero son una minoría”.

“Respecto de los precios en lo que respecta a la gastronomía, están en consonancia a los incrementos que se dieron durante el año. Obviamente que hay para todos los bolsillos, Monte Hermoso sigue siendo competitivo en ese sentido”.

Bernardo Amor secretario de Turismo de Coronel Rosales

“Estamos atravesando una temporada con muchísima actividad, luego del fin de semana de Año Nuevo, se marcó una bisagra en la afluencia de turistas, con familias que vienen y alquilan. El anhelo es que este ritmo se mantenga durante todo enero”.

“Estamos apuntando en la temporada baja a la acción de promoción específica en distintos puntos del país, a partir de un estudio que venimos haciendo desde hace año. Atraemos público de Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Santa Rosa, turistas que disfrutan un destino como el nuestro y se está notando el crecimiento en la demanda”.

“Es muy común ver interesados en alquilar desde apenas comenzado diciembre. La estadía promedio se mantiene en siete noches al inicio de la temporada y será de aún menos en enero. La gente, en sus pocos días de vacaciones, busca visitar dos o tres destinos”.

“Nuestro objetivo es tratar de que ese número no caiga, con la marcada tendencia de que de viernes a domingo será imposible conseguir alojamiento en lo que resta de enero. El tema de precios es muy complejo, los destinos de sol y playa sufrimos la problemática de la informalidad, eso implica que los acuerdos de aumento sean difíciles de aunar”.

“La inflación de casi 100% genera una distorsión en los valores, la gente no sabe si está pagando caro o barato. Es difícil para los prestadores, pero se están congelando tarifas si se reserva con tiempo y de lo contrario un incremento entre 60 o 70% respecto de la temporada anterior. Es un aumento que está por debajo de la inflación interanual. Ese compromiso es importante y agradecemos el esfuerzo del sector”.

Gustavo Sandoval secretario de Turismo de Tornquist

“La temporada viene con bastante movimiento, en lo que es ocupación estamos en un 50%, con varias consultas en las distintas oficinas desde ayer por alojamiento y las prestaciones de la comarca. Después de la pandemia tuvimos una visibilización muy grande como destino y eso hizo que la temporada de verano se convierta en alta cuando siempre fue intermedia”.

“Esperaremos a finales de mes para evaluar la ocupación, que ya supera los niveles de las restricciones. Tenemos una variedad de precios muy importante en cuanto a alojamientos, con un rango entre 8 y 45 mil pesos por día, según el complejo elegido. Algunos cuentan con más cantidad de servicios y otros con una tarifa diferenciada. Dependiendo la cantidad de días, hay alguna bonificación en el último día”.

“Para la Fiesta de Reyes de este jueves las expectativas son muchas, está todo organizado, trabajamos en conjunto con el cuerpo activo de Bomberos, será la edición número 59. Ya se está terminando de armar el escenario, el clima parece que va a acompañar, mucha gente de la región se acercará seguramente al evento, sumado a los que están ya alojados”.

“Tenemos una variedad de atractivos muy interesante, el Dique Paso Piedras, la Laguna Las Encadenadas, la comarca comprende seis localidades, se pueden hacer distintas actividades vinculadas con la escenografía serrana. Hay distintos recorridos que son muy elegidos por los turistas, sumado a la gastronomía regional que es un sello distintivo. Por eso es que la gente nos está eligiendo durante todos estos años, con un crecimiento que es indisimulable”.