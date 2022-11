La columna de la Ufbal: Nico Cabré y Mariano Martinez juntos 20 años después

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en medio de lo que fue la inauguración del Mundial que afectó tanto a La Peña de Morfi como a Almorzando con Juana, que hicieron muy bajos ratings, no así la gala de eliminación de Gran Hermano que volvió a superar los 20 puntos.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Allá por el 2002, hace veinte años, los hermanos Marquesi los unieron para siempre en el inconsciente colectivo, pero ahora Nicolás Cabré y Mariano Martinez tienen por delante un desafío muy diferente. Los actores estrenarán muy pronto, en el verano porteño, una comedia que representará el debut como director de Cabré y uno de sus protagonistas será Mariano Martinez junto a Yayo y al Bicho Gomez. Completan el elenco María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Gabriel Sari, Rodrigo Rafetto y Jorge Noya en esta comedia que tiene momento desopilantes. Por lo que sabemos Cabré está pendiente de todos y cada uno, como buen director, pero sobre de Mariano, se comunican a diario y se acompañan mutuamente con las expectativas para el debut”.

“En la noche del viernes Intrusos celebró con todo el equipo una muy buena temporada del programa, con un festejo encabezado por las autoridades de producción de América, Fernanda Merdeni y Vero Cerban y por supuesto, con Flor de la V al frente de los panelistas y técnicos que no pararon de bailar hasta la madrugada. Con todo el éxito, Flor reconoce que mucha gente no está feliz de que ella esté ocupando este lugar, pero está acostumbrada a que eso genere reacciones y no deja de ser una actriz que además es Florencia De La V y los ataques y las críticas pueden venir por ahí. Y comentó que disfruta de verdad todo, pero sobre todo el lugar que toma su voz en la comunicación, siente que puede hacer un aporte en la diversidad, en la perspectiva de género, con abrazar las disidencias, plantándose sobre ciertos temas, teniendo miradas diversas e inclusivas, es su mayor orgullo”.

“Está feliz y entusiasmada. El lunes que viene Moria Casan ocupará el lugar de Flor Peña en la conducción de LPA, por América y además, ya firmó contrato para volver en el verano que viene con Brujas a la calle Corrientes. Mientras disfruta de su pareja con Fernando ‘Pato’ Galmarini, Moria celebrará este domingo la última función de esta temporada de la comedia que estrenó .el 3 de enero de 1991 y se dispone a disfrutar más adelante de unas vacaciones para volver en el próximo enero a brindar por los 32 años de una comedia que ya es un clásico”.