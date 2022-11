Práctica a puertas abiertas: miles de fans para ver a Messi

Lionel Messi iguala a todos. Messi todo lo puede y todo lo engloba. La marca de la Selección está en su punto más alto de la historia y es gracias a la imagen del capitán, amado por todos y todas. Y qué mejor muestra que lo que está sucediendo en Al Nahyan Stadium, en la exótica Abu Dhabi. La Selección no juega, solo entrena y hay ¡15.000! personas que compraron su entrada para ver un ratito a Leo, a Fideo, a Paredes y a De Paul. El partido contra Emiratos es el miércoles, a las 12.30, y el debut en el Mundial el martes 22 a las 7, contra Arabia Saudita.

La Scaloneta es furor también en esta parte del mundo. Se ven muchas camisetas con el 10, predomina el Messi en la espalda, pero además hay muchas, pero muchas de Maradona. Hay modelos de casacas nuevas y las hay más viejas. Hay túnicas por todos lados que se mezclan con la celeste y blanca que domina la escena. Se escucha fuerte el Duki, música bien latina y hasta la canción preferida de Messi, esa que cantó hace unos días en París.

“Messi, Messi”. La reverencia made in Camp Nou se repite en Al Nahyan Stadium. Leo, que llegó hace 12 horas a Abu Dhabi luego de jugar su último partido en el año para el PSG, no sale de su asombro de cómo 15.000 emiratíes se vuelven locos con su presencia. Es verdad que está acostumbrado, pero él no pierde esa frescura de emocionarse con los gestos de cariño. Y sus compañeros mucho menos. La Selección es local en medio Oriente y esta es una nueva demostración.

Una práctica con 14 jugadores, más para cumplir un compromiso que para una meta en especial, se convierte en un recital. Con Leo a la cabeza, ahí están las segundas guitarras: Di María, Paredes y De Paul. Y más atrás aparecen Cuti Romero, Tagliafico, Julián Alvarez, Nahuel Molina y Guido Rodríguez. Pero también saludan y se los reconoce a Armani, Rulli, Pezzella, Palacios y Foyth. Estos 14 jugadores vivieron una tarde-noche inolvidable en Emiratos. Y la Selección sigue y sigue sumando hinchas.

Fuente: Olé