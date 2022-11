Cayó el sospechoso de robar y golpear a una anciana

Fue detenido este mediodía el autor del violento robo que sufrió una mujer mayor.

Se trata de Ramón Honorio Ponce, de 42 años, de profesión vendedor ambulante.

El violento hecho ocurrió minutos después de las 11 del martes, cuando la víctima atendió al llamado de su casa ubicada en la primera cuadra de calle Di Sarli sin saber que del otro lado la esperaba un delincuente.

El sujeto se hizo pasar por vendedor ambulante y la obligó a ingresar al domicilio a la fuerza. Una vez en el interior, se apoderó de dos televisores y un teléfono celular.

Gloria, aún en estado de shock, conversó con LA BRÚJULA 24: “Esto que me pasó me tiró para abajo porque tengo problemas de salud. Me pegó hasta decir basta, hasta cansarse. Me tiró al suelo y me levantó de un brazo. Me pedía oro y dólares, revolvió todo”.

Según señalaron este mediodía voceros policiales, el arresto de Ponce se hizo efectivo luego del llamado del yerno de la víctima manifestando que su suegra, al observar por la ventana, reconoció “inequívocamente” al vendedor ambulante que había frente a su domicilio, como el autor del ilícito.

Ponce, quien tiene domicilio en calle Chaco al 2500, quedó detenido acusado del delito de hurto en la comisaría Séptima.