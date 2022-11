“Me pegó hasta cansarse”, dijo una anciana tras un brutal asalto en su casa

Una mujer de 82 años fue engañada por un inescrupuloso sujeto que, no contento con alzarse con el botín, también la golpeó en su vivienda del Barrio San Roque.

El violento hecho ocurrió minutos después de las 11 del martes, la víctima atendió al llamado de su casa ubicada en la primera cuadra de calle Di Sarli sin saber que del otro lado la esperaba un delincuente.

El sujeto se hizo pasar por vendedor ambulante y la obligó a ingresar al domicilio a la fuerza. Una vez en el interior, se apoderó de dos televisores y un teléfono celular.

Gloria, aún en estado de shock, conversó con LA BRÚJULA 24: “Esto que me pasó me tiró para abajo porque tengo problemas de salud. Me pegó hasta decir basta, hasta cansarse. Me tiró al suelo y me levantó de un brazo. Me pedía oro y dólares, revolvió todo”.

“Le pregunté si tenía madre y me contestó ‘a vos qué te importa’. Me robó los recuerdos de mi marido. Esta persona se ensañó tanto conmigo que no sé cómo aún estoy en pie. Fue todo bastante rápido, no causó destrozos”, agregó la mujer, al borde del llanto.

Por último, admitió que “abrí porque estaba esperando a alguien, pero era este señor al que en una oportunidad ya había visto, tiene unos 30 o 35 años. Me ató las piernas y las manos antes de irse. Ningún vecino escuchó nada”.