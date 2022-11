Un estudiante de una escuela bahiense hizo su propio álbum del Mundial

Un estudiante de quinto grado de una escuela bahiense sorprendió a su maestra esta semana cuando le presentó su álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022: lo había hecho él mismo con los dibujos y colores del original.

“Uno de los alumnos de quinto año me trajo orgulloso su álbum de figuritas Qatar 2022. Lo hizo con unas hojas de carpeta, pintó la tapa tal cual el álbum original y me contó que ahora va a pensar cómo construir las figuritas”, refirió en Facebook la maestra del niño.

En su publicación la docente resalta que “seguramente hay muchas de estas anécdotas a lo largo de nuestro país, donde muchos niños y niñas anhelan el tan preciado álbum y no pueden acceder al mismo. En este caso, el de Genaro, así se llama el héroe de quién hablo, no hubo queja ni enojo por no poder comprarlo, sino esfuerzo e ingenio para conseguirlo”.





“Me parecen esperanzadoras las actitudes como la de Gena, que superando los obstáculos con astucia podrá hacer realidad el sueño de completar su álbum para el mundial. Incluso con sus compañeros, entre todos, y construyendo las figuritas, hicieron dos de Messi, para que su álbum no tenga una difícil'”, agregó la maestra.