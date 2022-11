Dirigente de fútbol murió después de dar una entrevista

El mundo Vélez está de luto tras despedir a uno de sus dirigentes más emblemáticos: el ex vicepresidente Guillermo Armentano murió durante la madrugada del jueves tras descompensarse minutos después de brindar una entrevista radial con un programa partidario.

El dirigente de 74 años, padre del ex futbolista Mariano Armentano, estaba empezando a posicionarse como candidato a presidente de los comicios que se llevarán a cabo hacia fines del 2023 en el Fortín.

Guillermo, que acompañó al presidente del Fortín Héctor Gaudio (1993-96) y fue jefe de la custodia presidencial de Carlos Menem, visitó el programa partidario Vélez a Fondo (Frencuencia Zero) donde realizó una nota que se extendió por más de una hora. Luego de estar al aire, se quedó dialogando con los conductores por un largo rato y, cuando estaba por subirse al auto, notaron que se había descompensado. Lo llevaron hasta su casa, pidieron una ambulancia y horas más tarde falleció en el hospital Santojanni.

En distintos pasajes de su participación en el programa, el ex directivo hizo referencia a rumores que habían nacido en las redes sobre supuestos problemas de salud que arrastraba. “Soy más joven que Lula y Lula dijo tres cosas cuando le preguntaron si iba a ser candidato a presidente. Primero que se iba a hacer un chequeo médico, yo le desmiento a alguno que escribió por ahí que estaba enfermo. Que venga y me diga a ver en qué estoy enfermo, en las redes dicen cualquier cosa, así me voy a revisar por las dudas”, afirmó.

Al terminar la nota, que se extendió por más de una hora, se mostró de buen humor a punto tal que planteó la posibilidad de estar involucrado en las próximas elecciones.

Fuente: Infobae