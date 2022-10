Shakira estrenó la canción Monotonía: “Sabía que esto pasaría”

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, es una de las primeras estrofas que entonó la cantante colombiana Shakira en su nuevo tema que salió a la luz en las últimas horas, apenas unos meses después de su mediática separación de Gerard Piqué.

“Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, continuó la artista en coro junto a Ozuna, con quien compartió el videoclip de la canción llamada Monotonía. ¿El detalle? Antes de que arranque el tema, se escucha de fondo parte de la letra de “Te felicito”, otro de las producciones que la colombiana lanzó en plena separación y muchos interpretaron que estaba dirigida al zaguero de Barcelona.

Asimismo, el 19 de octubre no fue una fecha al azar para que saliera a la luz ésta canción. En esa fecha, pero del 2010, la artista cafetera lanzaba “Sale el sol”, en una situación sentimental similar, ya que reflejaba las vivencias que tuvo durante su ruptura con su anterior pareja.

Después de doce años, el futbolista y la cantante pusieron fin a su relación sentimental en medio de especulaciones sobre infidelidad por parte del catalán, quien ya se mostró públicamente con la que sería la tercera en discordia, la joven de 23 años Clara Chía Martí.

Desde hace tiempo que el central azulgrana no esconde su relación. Ambos fueron vistos en un casamiento, en cenas en exclusivos restaurantes catalanes, en algunos viajes románticos, o en un recital en el que se mostraron acaramelados. Incluso el jugador de 35 años comenzó a seguirla en su cuenta de Instagram, en lo que fue otro indicio de la relación.

En cuanto a la separación que sacudió al mundo del espectáculo y deportivo, cabe destacar que comenzó una batalla legal en la que no solo está sobre la mesa el tema de la custodia de los hijos sino también la división de bienes, pese a que nunca estuvieron casados. En esa relación de doce años, la pareja compró propiedades en conjunto, una de ellas cotizada en 4,8 millones de dólares. En 2015 adquirieron otro inmueble cerca del Camp Nou tasado en USD 5.3 millones y un jet privado que rondaría los 20 millones de dólares.

En lo que respecta al estreno de su nuevo tema, Shakira consiguió más de 8 millones de reproducciones a menos de 24 horas de haberlo publicado en YouTube, donde se convirtió en número 1 en las tendencias de esa red social.

Letra completa de “Monotonía”

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo.

Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos.

Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú.

Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando, este amor no ha muerto, pero está delirando.

Ya de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya.

No me repita la ‘movie’ otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí.

Es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario.

No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario, y lo peor es que…

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos.

