Nicolás Reyna se convirtió en el primer ganador de Canta Conmigo Ahora

Nicolás Reyna se convirtió en campeón de Canta Conmigo Ahora tras una final a todo ritmo en el que los cuatro participantes que llegaron a esta instancia dieron todo de sí para ganar el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

En el inicio, el catamarqueño Nicolás Reyna (24) cantó Entrégate de Luis Miguel y obtuvo nada menos que 100 puntos, logrando una clasificación inmediata para la siguiente ronda.

Alma Pellegrini (21) le siguió con I don’t want to miss a thing de Aerosmtih, aunque el jurado le brindó solamente 74 puntos, muchos menos que los 100 que obtuvo Agustina Sol Pereyra (23) con su versión de Aprendiz de Malú.

Finalmente, Sofi de Blas subió al escenario para interpretar I will always love you de Whitney Houston, con el que clasificó gracias a los 100 puntos que le dio el jurado. De esta manera, Alma quedó eliminada en la primera ronda.

Fuente: LB24 / Ciudad Magazine.