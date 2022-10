Mundial de Qatar: conocé el estadio sede del partido inaugural

El estadio Al Bayt será sede del partido inaugural que jugarán el 20 de noviembre el anfitrión Qatar ante Ecuador y promete ser una de las atracciones de la Copa del Mundo por su estructura con forma de tienda beduina.

Ubicado en la localidad de Jor, 45 kilómetros al norte de Doha, es el segundo recinto más grande del Mundial, con capacidad para 60.000 espectadores, sólo superado por el recinto de la final, el Estadio Lusail (80.000).

El increíble diseño se inspiró en las bayt al sha’ar, las tiendas tradicionales en las que vivían antiguamente los pueblos nómades de la región del Golfo.

