El Mundial Sub 20 se jugaría en Argentina

No estaba en los planes de nadie, pero en cuestión de días se convirtió en una realidad: el Mundial Sub 20 se jugará en la Argentina. De esta manera la Selección Argentina tendrá un cupo para el certamen, luego del mal rendimiento en el Sudamericano, donde el equipo dirigido por Javier Mascherano no había logrado ninguna plaza para la competencia.

Luego de que la FIFA le retirara la organización a Indonesia, que se negaba a recibir a la selección de Israel -uno de los clasificados de UEFA-, la AFA se movió rápido para ofrecer a la Argentina como sede.

La presencia de Gianni Infantino en la sede de la Conmebol durante este jueves terminó de ayudar a la FIFA a decidir sobre la nueva sede y hoy mismo llegó el anuncio: el Mundial Sub 20 se jugará en Argentina entre mayo y junio.

Qué dijo el mandamás de la FIFA

Desde Asunción, a donde llegó para ser parte del 76° Congreso Ordinario de la Conmebol, Gianni Infantino confirmó la postulación de la AFA para organizar el torneo.

“Hemos recibido la candidatura de Argentina, aquí tengo las cartas del presidente Chiqui Tapia y de los Ministerios de Turismo y Deporte, y de Economía, para apoyar y dar todas las garantías que son necesarias para esta candidatura”, confirmó el titular de la FIFA.

“Es un país campeón del mundo que tiene una candidatura muy fuerte y ahora los pasos siguientes en los próximos días será trasladar esta petición de la Asociación argentina al Bureau de la FIFA que va a tomar la decisión. Ya ahora quisiera agradecer al presidente Tapia y a toda Argentina”, agregó Infantino desde Paraguay.

Fuente: TyC Sports/Infobae