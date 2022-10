Debate en Brasil: fuerte cruce y acusaciones graves entre Lula y Bolsonaro

El primer debate presidencial en Brasil entre el mandatario Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva , tuvo fuertes acusaciones cruzadas vinculadas a casos de corrupción, “ fake news ” y vínculos con el narcotráfico. El balotaje en el país vecino será el 30 de este mes.

Durante el debate que tuvo lugar en el canal de televisión Bandeirantes , el líder del Partido de los Trabajadores (PT) calificó como ” el rey de la fake news y de la estupidez” al candidato que busca su reelección con el Partido Liberal.

Jair Bolsonaro , mientras tanto, defendió su rol ante la emergencia sanitaria de coronavirus y aseguró que la historia le daría la razón en combatir las cuarentenas y quedó a la defensiva sobre el tratamiento de la pandemia.

En tanto, el jefe de Estado intentó vincular a LulaLula Da Silva al narcotráfico por hacer campaña electoral en las favelas de Río de Janeiro . “Usted tiene amistad con bandidos. En la favela no había un policía a su lado, solo había traficantes” , acusó Bolsonaro.

A su turno, el dos veces presidente de Brasil rebatió diciendo que su rival político está vinculado al crimen organizado de los parapoliciales de ultraderecha que mataron a la concejala Marielle Franco en esa ciudad en 2018.parapoliciales de ultraderecha que mataron a la concejala Marielle

“Bolsonaro sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien tiene relacion con milicianos no soy yo. Y él sabe quién es. El crimen organizado que tiene relación con la muerte de Marielle”Bolsonaro sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien tiene relación con milicianos no soy yo. Y él sabe quién es. El crimen organizado que tiene relación con la muerte de Marielle” , dijo Lula.Lula.

Respecto a las noticias falsas en la campaña presidencial, Lula da Silva señaló que hasta ahora la Justicia Electoral retiró de los medios de comunicación más de 36 anuncios falsos de la campaña de Bolsonaro.

“Dice 6 o 7 mentiras al día”, acusó Lula contra su competidor y agregó: “Creo que hay que regular la campaña, que la Justicia tiene que tomar la decisión. Y cada vez que haya una mentira presentaremos una demanda”.

Durante su respuesta, Jair Bolsonaro llamó mentiroso a su oponente: “Lula si no mintieras no serías tú”. “Ya me llamaron genocida, caníbal”, mencionó y completó con las acusaciones que recibe por supuestos casos de pedofilia.

Fuente: LB24 / Crónica.