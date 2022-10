Rodríguez Larreta confirmó que está en pareja: “Me enamoré, estoy muy feliz”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que está en pareja con una funcionaria de la Ciudad. Se trata de Milagros Maylin, de 36 años, actualmente a cargo de la Secretaría de Bienestar General.

Rodríguez Larreta aprovechó una entrevista en LN+ con el periodista Luis Novaresio para ratificar la noticia. El tema venía debatiéndose internamente como un elemento de campaña. El jefe de Gobierno porteño aspira a competir por la presidencia el año próximo.

“Me enamoré, estoy muy feliz”, confesó y le dedicó palabras atentas a su pareja: “Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”.

Y avanzó en detalles. “Me desestructura, me descontractura, nos reímos mucho, me hace reír”, contó sobre la relación. “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, elogió Rodríguez Larreta a Maylin.

“Siento que me desestructura -insistió-. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, me hace bien”, concedió. “Estoy feliz y me enamoré. Y es lindo decirlo”, agregó.

A fines de 2020, en medio de la pandemia, Rodríguez Larreta se había separado de Bárbara Diez, con quien estuvo casado 20 años. Tienen tres hijas: Manuela, Paloma y Serena. Hoy, el jefe de Gobierno vive en un departamento en Palermo.

“He mantenido un bajísimo perfil, soy muy cuidadoso, muy prudente, de mantener un perfil muy bajo en lo personal, básicamente para cuidar a mis hijas”, sostuvo Rodríguez Larreta sobre sí mismo y aclaró: “Sabiendo que por el rol que tengo todo lo que hago es público”.

Novaresio indagó sobre si el precandidato imaginaba a su pareja a su lado durante campaña electoral. “Sí, definitivamente, imagino que me acompañe”, respondió Rodríguez Larreta. El periodista avanzó y preguntó sobre casamiento. “Hoy estoy feliz, hoy estoy contento así”, fue la respuesta.

Quién es Milagros Maylin

Maylin es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral, magíster en Administración de Empresas en el IAE Business School y tiene dos posgrados, uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE. Comparte con Rodríguez Larreta la pasión por Racing.

Según informaron en el Gobierno porteño, a principios de 2016, Maylin ingresó a la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y quedó a cargo de la Dirección General de Tecnología y Ciudad Amigable.

En diciembre de ese mismo año, convocada por Emmanuel Ferrario, con quien habían trabajado juntos, emigró a la provincia de Buenos Aires para incorporarse como directora provincial de Coordinación de la Gestión, desde donde comenzó a interactuar con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

En 2018, Vidal le ofreció hacerse cargo de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana desde donde lideró el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Hasta que a fines de 2019, con la derrota de Cambiemos en territorio bonaerense, asume como jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Barrio Padre Mugica).

Durante el arranque de la pandemia, Maylin coordinó el operativo DetectAR en Barrios Vulnerables, la vacunación antigripal 2020, los estudios de Seroprevalencia y el programa Mayores Cuidados, entre otros proyectos. Desde agosto de 2021, quedó a cargo de la Secretaría de Bienestar Integral, que depende del Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós.

