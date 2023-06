Espert, sobre Bullrich y Larreta: “Los bonaerenses están hartos de las peleas de cúpula”

El actual diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, evitó entrar de lleno en los chisporroteos que se vienen registrando durante los últimos días entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“No me voy a meter en eso, los bonaerenses están hartos de estas peleas de cúpula. Junto al grueso de los que acompañan la boleta de Rodríguez Larreta vamos a hacer propuestas por respeto a los ciudadanos. Estoy muy contento con la boleta porque va a ganar las PASO y la general. Tiene mucha trayectoria y prestigio, con el actual jefe de gobierno que ya lleva dos mandatos, Gerardo Morales que metió en cana a Milagro Sala y resistió un intento de golpe de estado, a Lilita Carrió, Miguel Pichetto”, resaltó Espert, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió: “Seré garante de todas las reformas que se deben hacer y Diego Santilli va a ser el nuevo gobernador de la provincia. El votante bonaerense va a escuchar nuestras propuestas, tenemos una concejal de lujo como Valeria Rodríguez y una bahiense como Karina García y encabezará la lista de la sexta sección electoral. Hay que hacer énfasis en las coincidencias más que en las diferencias”.

“Argentina tiene que cruzar en los próximos años un Aconcagua con taparrabos y un Everest con sunga. Hay un desastre de precios que hizo el kirchnerismo y en especial Sergio Massa en estos meses. Nadie puede importar, controles de precios, subsidios a la energía y transporte. Hay que blanquear todo eso para terminar con el cepo y no implique un estallido inflacionario”, destacó, en otro tramo de la entrevista radial.

Y sostuvo: “Requiere de un enorme consenso, luego de que escales el primer monte, viene el segundo que es toda la reforma que se debe hacer estructuralmente para bajar impuestos, usar al mundo como una oportunidad para el comercio, cambiar las reglas laborales y el régimen previsional. Recién ahí el país verá la luz”.

“Es cierto que pueda haber diferencias sobre qué tan rápido hay que eliminar el cepo, pero son mínimas porque el kirchnerismo se va a ir el 10 de diciembre. Si solucionamos los problemas que tenemos, nos vamos a encaminar como país. No estoy trabajando para ser ministro de Economía de Rodríguez Larreta, tiene su equipo encabezado por Hernán Lacunza, un profesional que se merece ese lugar”, aseguró el actual legislador.

Inmediatamente aseguró que “estoy concentrado en los bonaerenses y los bahienses, empujando las leyes para que nos vaya bien. No puede ser que tengamos la mitad de los trabajadores en negro, hay que eliminar el impuesto al cheque, que si bien es un resorte de la cámara de Diputados, representa dos mangos de recaudación pero a la gente la vuelve loca y ennegrece a la economía. Con Bienes Personales hace 30 años que existe cuando se puso como una emergencia”.

“Si no hacemos lo que debemos hacer, nos morimos congelados. Los países en los cuales la gente vive bien hacen las cosas que desde nuestra lista proponemos, el tema es que estamos del otro lado porque estamos chiflados con controles de precios, impuestos y leyes laborales que no sirven”

“Desde el Congreso se pueden empujar muchas leyes, mientras Horacio Rodríguez y Diego Santilli le cambiarán la vida a los argentinos. Que todos sepamos que debemos cruzar los dos montes más grandes del mundo casi en bolas para ver la luz. Si se logra cruzar el Aconcagua con mucho consenso y acuerdo político, a partir de 2025 empezarás a ver otra cosa cuando arranques a hacer el cambio estructural. No vamos a ser Suiza porque hace 100 años que se vienen haciendo mal las cosas”, reveló.

Contra legisladores de Izquierda por Jujuy

“Pedí que expulsen de la Cámara a cuatro delincuentes de la Izquierda y no porque piensen diferente a mi, esa es la mentira que intentan decir. Me baso en la Constitución Nacional y fueron a alentar la sedición en Jujuy, violando cuatro artículos del Código Penal. Pido que se le apliquen las penas que les correspondan. En mi proyecto de resolución hablé de la ideología de ellos, cuestiono lo que hicieron”.

Críticas a Baradel

“A la educación hay que declararla servicio estratégico esencial y limitar el derecho a huelga, los chicos deben tener clases y buena enseñanza para que no les metan caca en la cabeza. La educación debe ser pública y obligatoria, la Constitución consagra el derecho de huelga pero debe estar limitado por el derecho de los chicos. Hay un solo sindicato que defiende los derechos de los maestros y por eso no hay democracia gremial. Esto de los chicos en la provincia, sin docentes formados y con Baradel metiendo porquerías en la cabeza a los alumnos”.

Contra el kirchnerismo y Massa

“El modelo del kirchnerismo es la miseria de todos los argentinos, por eso hay que sacarlo de encima y que no vuelvan más porque son Venezuela, Nicaragua y Cuba, sin dictadores. Buscan que todos dependamos de un plan social. Tuvimos a Néstor 1, Cristina 1 y Cristina 2, verdaderos populistas. Ahora tenemos la misma estafa electoral, con Alberto Fernández y Sergio Massa que son lo mismo porque Cristina sabe que no mide. Massa ingresó al gobierno para alargar la mecha de la bomba y no lo va a poder hacer porque no generó la reputación para desactivarla que es cruzar en paños menores el Aconcagua y el Everest”.