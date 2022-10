La columna de la Ubfal: detalles exclusivos de la nueva edición de Gran Hermano

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las novedades salientes del mundo de la farándula argentina, el día después de que Dalma Maradona brinde una extensa entrevista en LAM, una nota que le rindió mucho en materia de rating a Ángel De Brito y América que la tuvieron las dos horas que dura el programa televisivo.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“La cita empieza el lunes que viene, 17 de octubre, a las 21.45. Será el primer día de la nueva edición de Gran Hermano por Telefe donde con la conducción de Santiago del Moro entrarán a la Casa los 18 participantes. Y los vas a poder seguir 24 horas por Pluto TV. El martes ya habrá una prueba para un primer líder de la Casa que tendrá inmunidad en las nominaciones y, a la vez, podrá salvar a alguien de quedar nominado y ese día ya se verá el primer debate de los analistas que serán Ceferino Reato, Sol Pérez, Laura Ubfal, Nati Jota y Gaston Trezeguet. La voz de Gran Hermano volverá a ser la del genial Rodolfo Vals, la original del formato en la Argentina y Robertito Funes Ugarte acompañará a los participantes a entrar o despedirse de la Casa y también conducirá los sábados el debate entre los ex donde estarán Cristian U., Diego Leonardi, Nadia Epstein, Ximena Capristo y Gustavo Conti, con invitados rotativos. Los viernes habrá fiestas temáticas, como siempre, los miércoles será la Gala de Nominación y los domingos, la Gala de Eliminación. Gran Hermano será muy estricto con los participantes en cuanto a sus actitudes en la Casa y tendrán que tener mucho cuidado con los temas de discriminación, bullying, maltrato y acoso. El ojo está más abierto y atento que nunca”.

LUNES 17 de octubre a las 21:45hs COMENZARÁ LA COMPETENCIA #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/3ILs5cZh8p — Gran Hermano 2022 (@GH2022ArgOK) October 10, 2022

“Llegarán en enero al Multiteatro para la obra donde debutará como director Nicolás Cabré. Se sabía que hasta ahora Mariano Martínez, Yayo Guridi y el Bicho Gómez eran los protagonistas de Tom, Dick & Harry y ahora se sumaron al elenco, María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Rodrigo Rafetto, Gabriela Sari y Jorge Noya. Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé son los productores de esta comedia basada en los personajes de tres hermanos muy particulares. Tom es Mariano Martinez, Dick es Bicho Gomez y Harry es Yayo Guridi. Después de muchos años, cuando fueron compañeros en Son amores, Mariano Martínez volverá a trabajar con Nico Cabré, esta vez como actor y director”.

Ahora: Nicolás Cabré, director, junto a Mariano Martínez, ‘Bicho’ Gómez, ‘Yayo’ Guridi, María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, Rodrigo Rafetto y Jorge Noya ‘ponen el dedo’, a modo de formal contrato, para hacer “Tom, Dick & Harry”

📌 Enero estreno, Multiteatro Comafi. pic.twitter.com/Nk1p8eIPK9 — Multiteatro Comafi (@multiteatro) October 12, 2022

“Brilló en el Estadio Centenario de Montevideo ante 50000 personas y después de un show increíble se tomó un avion para viajar a la ciudad de San Pablo, en Brasil, donde cantó en este sábado. Tini tiene para largo en una gira que todavía cuenta con fechas hasta el 13 de noviembre, incluyendo la clave del 5 del mes que viene, cuando se presentará en el Movistar Arena en un recital que transmitirá nuevamente Star Plus por streaming. Pero ahora tiene un break que le permitirá pasar cuatro días en Madrid con Rodrigo de Paul. ¿Será el mejor momento? Porque todos son éxitos para Tini, salvando los momentos desagradables como lo sucedido con los conductores de Paraguay, pero terminado el ridículo tema de los comentarios sobre su cuerpo, y su grito contra los envidiosos en pleno show, ella se mantiene firme en su suceso que también llegará pronto a Chile. Y mientras Tini se potencia, a partir de su presencia en los Billboards de Miami junto a su novia; Rodrigo de Paul sigue pagando las consecuencias de su mentira, cuando dijo que viajaba a Buenos Aires por motivos personales. Desde entonces desapareció del Atlético de Madrid y en este sábado fue suplente y estuvo en el banco ante el Girona, mientras otro argentino, Angel Correa, hizo los dos goles para el equipo del Cholo Simeone y ahora sueña con un lugar en el Mundial de Catar. Los seguidores del Atlético no lo perdonan y estos tuits alcanzan para apreciar cómo sigue la situación de de Paul en el club madrileño. Hay mucho peores, pero preferimos no publicarlos”.