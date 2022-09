Pablo Moyano confirmó que se queda en la CGT

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, decidió este martes continuar en el triunvirato de la CGT, luego de encabezar en el sindicato camionero un encuentro de las organizaciones gremiales afines, aunque expresó su “malestar” por “el rumbo socio-económico” y su no participación en la cena del lunes en Olivos con el presidente Alberto Fernández.

“No me importa si me invitan o no a una cena. Yo almorcé y cené con Alberto Fernández varias veces. Lo que realmente me interesa es el rumbo socio-económico del país y los trabajadores. No es posible que todos menos ellos continúen haciendo lo que quieren en una Argentina con elevada inflación y crisis social”, dijo Pablo Moyano, expresaron las fuentes de su sector.

En el encuentro en Olivos, la CGT convino que el Jefe de Estado será “el único orador en el acto central, masivo y federal que se realizará el lunes 17 de octubre para conmemorar el 77° aniversario del Día de la Lealtad” en San Miguel de Tucumán.

Moyano, uno de los cotitulares de la CGT y secretario adjunto del gremio camionero distrital (Sichoca) y de la Federación de la actividad, encabezó este martes en ese sindicato un encuentro de los gremios alineados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y, no obstante el malestar reinante, decidió permanecer en la central obrera.

El Presidente cenó en Olivos con los otros dos cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, a quienes acompañaron los integrantes del consejo directivo José Luis Lingeri, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Las fuentes sindicales consultadas por Télam afirmaron este martes que en ese encuentro la CGT ratificó su oposición a “la política de pago de un bono” y reclamó “la continuidad de las paritarias libres en cada uno de los sindicatos de la actividad”, aunque admitió la posibilidad de una suma fija no remunerativa por única vez para fin de año.

Las fuentes gremiales de la CGT señalaron a Télam su “convicción” de que “Pablo Moyano no abandonará ahora el consejo directivo, porque entre otras cosas no puede estar ofendido por no haber sido invitado a una cena cuando él hace lo mismo”.

