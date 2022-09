Miller ganó en Japón y Quartararo amplió la ventaja en el campeonato del MotoGP

El piloto de Ducati Jack Miller se adjudicó su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón del MotoGP disputado en Motegi, mientras que Fabio Quartararo amplió su ventaja en la clasificación del campeonato del mundo a pesar de terminar octavo.

El australiano Miller finalizó con una ventaja de 3,409 segundos sobre Brad Binder de Red Bull KTM, que le arrebató la segunda posición a Jorge Martín de Pramac Ducati con un adelantamiento en los últimos instantes.

Miller, que partía séptimo en la parrilla de salida, superó al líder inicial, Martín, en la tercera vuelta, y desde ese momento no vio el liderato en riesgo.

“A veces puedo conducir una moto”, bromeó Miller tras la victoria. “Me he sentido increíble durante todo el fin de semana, desde que salí en los primeros entrenamientos libres”.

“Es increíble. Tenemos un Gran Premio en casa dentro de poco y mi boda en un par de semanas, así que estoy encantado”.

La clasificación del sábado se vio obstaculizada por la lluvia, pero el domingo apenas hubo una nube a la vista en el regreso del Gran Premio de Japón tras un paréntesis de dos años obligado por el COVID-19.

El piloto de Yamaha Quartararo amplió su ventaja en el campeonato a 18 puntos desde 10 a falta de cuatro carreras, ya que su rival más cercano, Francesco Bagnaia, se cayó cuando intentaba adelantarle en la última vuelta.

El piloto de Aprilia Aleix Espargaró, tercero en la clasificación general, vio cómo sus posibilidades de ganar un primer campeonato recibían un duro golpe después de verse obligado a entrar en boxes por un problema antes de empezar la carrera y terminar fuera de los puntos en la posición 16.

A costly last-lap blunder from @PeccoBagnaia! 😱



The Ducati rider slid out of contention after attempting a move on title rival @FabioQ20⚠️ #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/QNKn7DOMcJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022

El seis veces campeón de MotoGP de Honda, Marc Márquez, consiguió el sábado su primera pole en tres años, pero no pudo mantener su ventaja durante mucho tiempo y fue superado en la primera vuelta, terminando finalmente cuarto.

El piloto de Yamaha RNF Darryn Binder y el wildcard de Honda Tetsuta Nagashima se cayeron, mientras que el piloto de Suzuki Alex Rins se vio obligado a abandonar por un problema mecánico. (Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa).

Fuente: LB24 / Reuters.