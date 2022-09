Explican por qué no hay que lavar platos ni bañarse durante una tormenta eléctrica

“No te bañes ni laves platos cuando hay una tormenta eléctrica”, así lo advirtió el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que explicó que “es mejor evitar todo tipo de contacto con agua durante una tormenta eléctrica”.

“No te duches, ni te bañes, ni laves los platos, ni te laves las manos”, explicaron, basándose en un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Según la advertencia, el peligro potencial comienza cuando la tormenta está a menos de 16 kilómetros de una persona. Destacaron que no hay que ignorar el sonido de la tormenta, “porque donde hay un trueno, hay un rayo, y un rayo puede matar o causar daño de la forma menos esperada. Eso incluye cuando estás en la ducha, en la bañera o incluso lavando los platos”.

Dado que los rayos pueden viajar a través de las tuberías, “es mejor evitar todo tipo de agua durante una tormenta eléctrica”, señalaron los CDC.

“El riesgo que un rayo atraviese las tuberías puede ser menor con las de plástico que con las de metal. Sin embargo, es mejor evitar cualquier contacto con las tuberías y el agua corriente durante una tormenta eléctrica para reducir el riesgo de ser golpeado por un rayo”, añadieron.

Sin embargo, aclararon que ese no es el único peligro bajo techo. “Mantente alejado de los porches y balcones, no te acerques a las ventanas o puertas, y no te acuestes ni te apoyes en suelos de concreto”, continuó la la agencia.

Además, “NO utilizar nada conectado a una toma de corriente, como computadoras u otros equipos electrónicos. “Alejarse de los teléfonos con cable”, agregaron los CDC, qué aclararon que “los teléfonos celulares y los inalámbricos son seguros”, siempre que “no estén conectados a una toma de corriente a través de un cargador”.

