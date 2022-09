Jóvenes vengativas y la marioneta más famosa de la historia

Por Fernando Quiroga / Especial para La Brújula 24 /Miami, Florida, Estados Unidos.

Revancha ya

Y seguimos con los filmes nuevos, sagaces e inteligentes. Históricamente, las comedias de nuestra niñez o tal vez las clásicas (por denominarlas de alguna manera específica) revestían de cierto prurito que las vinculaba con el cine de humor, o tal vez simplemente con el séptimo arte pasatista y simplón si se me permite el término.

Estos nuevos gritos del cine actual, de la mano de Netflix (muchas veces vanguardista) abren nuevos conceptos de comedia; como la que hoy presentamos. La talentosísima Maya Hawke (brillante actriz del universo de Stranger Things) se une a Camila Mendes, para llevar adelante el argumento de Revancha Ya, película de la directora Jennifer Kaytin Robinson.

Drea y Eleanor son dos adolescentes que a las que les hacen bullying en la escuela, situación que se complica nivel dios cuando un video íntimo de Drea (quien fue la chica más top del instituto) es difundido en ese mundo de consabida crueldad adolescente.

El resultado de tan fatídica situación: ambas crean una alianza impensada para vengar respectivos objetivos. No las une el amor, sino el espanto diría Borges.

El elenco se completa con Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Davis, Austin Abrams y la ex Game of Thrones, e increíble, Sophie Turner. Imperdible opción para este fin de semana.

Pinocho

Hasta las lágrimas. Explicar lo que significa para quienes vimos la película clásica Pinocho de Disney, el hecho de poder disfrutar de su nueva versión, de su live action (o sea, la película con un alto porcentaje de actores reales) es indescriptible.

La tecnología CGI se suma a esta cruzada de rescate sentimental de aquellas películas que marcaron nuestra historia, de la mano del estudio más prolijo y prolífico de la memoria del cine desde su nacimiento hasta hoy: Walt Disney Studios.

La corporación de Mickey Mouse expresa lo siguiente como resumen institucional del trabajo realizado: “Nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad”. Lo que Disney no dice (y es uno de los elementos más emotivos) es la inigualable interpretación de Tom Hanks como Gepetto, el maravilloso carpintero que construye y trata a Pinocho, (en la piel de Benjamin Evan Ainsworth), como si fuera verdaderamente no sólo un niño de verdad, sino el hijo que siempre soñó tener. Es notable (y no puedo dejar de reflejarlo) el profundo respeto a la mitología fundadora, a la estética conservadora del cuento original.

La otra sorpresa de la película, es el papel bonachón de Pepe Grillo, a cargo de Joseph Gordon-Levitt, conciencia y referencia del espectador frente a Pinocho.

Este fin de semana, volvamos al ayer, con la inigualable tecnología de hoy. Un filme no solo para volver a ser niños, sino para intentar, nuevamente, creer en la inocencia como motor para todo lo bueno que nos define. Una experiencia maravillosa en Disney +, recientemente estrenada.