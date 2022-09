La nueva serie protagonizada por Guillermo Francella lanzó un adelanto

Falta poco más de un mes para que la nueva comedia dramática de Star+ titulada “El Encargado” llegue a la plataforma de streaming y el servicio ha lanzado un avance de este show protagonizado por el actor Guillermo Francella.

El nuevo show creado como un Star Original Productions fue escrito por los realizadores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes además de los guiones, también dirigen y actúan en este proyecto.

El resto del elenco está conformado por los actores Gabriel “Puma” Goity (Matías Zambrano), Darío Barassi (Gabriel), Moro Anghileri (Paola) y Gastón Cocchiarale (Miguel).

La serie sigue la historia de Eliseo (Francella), el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. El edificio es un universo con una dinámica y normas específicas y Eliseo conoce todas a la perfección. Allí vive, trabaja y absorbe hasta el último detalle de la vida de sus habitantes. Sin embargo, debajo de su apariencia servicial y obsecuente oculta un talento para manipularlos.

Según reveló el sistema streaming a través de un comunicado, este show que fue filmado en el verano de 2021 en locaciones de Buenos Aires, Argentina, en estará lleno de ironía y humor.

“Para algunos, la figura del encargado es una antigüedad total. Lo que no saben es que con Eliseo no se jode. Él no va a dejar que una pileta destruya sus 29 años, 8 meses y 17 días como encargado del edificio”, adelantó Star+ en sus redes sociales. Este show llegará al servicio el 26 de octubre .

